Έντονη απογοήτευση και ανησυχία, εκφράζουν η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης για το γεγονός, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, "ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να εντάξει στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, τις 60 πρόσθετες θέσεις Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που εισηγήθηκε το Υπουργείο Παιδείας".

Παράλληλα καλούν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει άμεσα τη θέση της και να εγκρίνει τις αναγκαίες νέες θέσεις Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους, η "συγκεκριμένη απόφαση προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα σχολεία βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένα περιστατικά βίας, παραβατικότητας, ψυχικών και συναισθηματικών δυσκολιών, καθώς και άλλων σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν τη σχολική ζωή και την ευημερία των μαθητών".

Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας δεν αποτελεί μια συμπληρωματική ή δευτερεύουσα υπηρεσία, σημειώνουν, αλλά πρόκειται για μια υπηρεσία που καλείται να στηρίξει τους μαθητές με παραβατικές συμπεριφορές, σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες, μαθησιακές και άλλες ανάγκες, τους εκπαιδευτικούς που καθημερινά διαχειρίζονται περιστατικά βίας, κρίσεων και άλλων δύσκολων καταστάσεων μέσα στις σχολικές αίθουσες, καθώς και το ίδιο το σχολείο ως χώρο πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας.

Η υφιστάμενη στελέχωση της Υπηρεσίας, γράφουν, "δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην παροχή αναγκαίας στήριξης προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και την ομαλή λειτουργία των σχολείων".

Η υφιστάμενη αναλογία στην Κύπρο, που ανέρχεται σε έναν Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο για κάθε 1.859 μαθητές, υπολείπεται σημαντικά των διεθνών προτύπων και των πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, όπου η αναλογία κυμαίνεται γύρω στο 1:500 ή και χαμηλότερα, σύμφωνα με τις οργανώσεις.

Τονίζουν ότι η ψυχική υγεία των παιδιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δαπάνη που μπορεί να αναβάλλεται ή να περικόπτεται. Αντίθετα, αποτελεί επένδυση με άμεσο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο και πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας, αναφέρουν οι οργανώσεις και καλούν το Υπουργείο Οικονομικών και την Πολιτεία να αναθεωρήσουν άμεσα τη θέση τους και να εγκρίνουν τις αναγκαίες νέες θέσεις Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ