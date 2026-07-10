Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη το Υπουργείο Άμυνας και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του κατά την τελετή, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι μέσω του Μνημονίου δημιουργείται ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΟΕΒ και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ), με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό του κράτους και του ιδιωτικού τομέα σε περιπτώσεις κρίσεων.

Όπως είπε, σκοπός είναι να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τόσο των ζωτικών κρατικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τη χώρα σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η υποστήριξη προς τις δυνάμεις ασφαλείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών και τη διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Πάλμας εξήγησε ότι το Μνημόνιο προβλέπει στενότερη συνεργασία για την υποστήριξη του σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών, την ενίσχυση της συμβολής των μελών της ΟΕΒ στην υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κρίσεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην εφαρμογή των σχεδίων της ΚΥΠΣΕΑ, καθώς και την προώθηση κοινών δράσεων, μελετών και ερευνών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ίδιας της Δημοκρατίας.

Ανέφερε ακόμη ότι η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς το περιβάλλον ασφάλειας καθίσταται ολοένα πιο σύνθετο και οι απειλές αποκτούν πλέον υβριδικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας κρίσιμες υποδομές, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

«Η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων προϋποθέτει τον συντονισμό και τη συνεργασία όλων των κρατικών φορέων και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα», είπε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μέσα από τη συνεργασία κράτους, κοινωνικών εταίρων, οργανωμένων συνόλων, επιχειρήσεων και πολιτών η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταστεί ισχυρότερη και περισσότερο προετοιμασμένη απέναντι σε κάθε εσωτερική ή εξωτερική πρόκληση.

Πρόσθεσε ότι, μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, το Υπουργείο Άμυνας και η ΟΕΒ πρωτοστατούν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας, αναπτύσσοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα συμβάλει στη διασφάλιση της επάρκειας κρίσιμων πόρων, στην προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών και τομέων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παντελίδης: Ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί κρίσιμο εταίρο του κράτους

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης χαρακτήρισε το Μνημόνιο ουσιαστική πρωτοβουλία συντονισμού και προετοιμασίας σε έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, αυτόν της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε κρίσεις, απειλές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως ανέφερε, οι σύγχρονες κρίσεις δεν περιορίζονται μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά επεκτείνονται στην ενέργεια, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες, στην κυβερνοασφάλεια, στην παραγωγή και στην οικονομία συνολικά.

Σημείωσε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιωτικός τομέας δεν αποτελεί απλό παρατηρητή αλλά κρίσιμο εταίρο του κράτους, καθώς οι κυπριακές επιχειρήσεις διαθέτουν υποδομές, υπηρεσίες, τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, να συμβάλουν καθοριστικά στη διαχείριση κρίσεων και στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας του κράτους και της οικονομίας.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι το Μνημόνιο θεσμοθετεί ένα πρακτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΚΥΠΣΕΑ και της ΟΕΒ, το οποίο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και τον εντοπισμό επιχειρήσεων και τομέων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια, την άμυνα και την ανθεκτικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η συνεργασία συνδέεται άμεσα με τον ρόλο της ΟΕΒ ως εκπροσώπου της επιχειρηματικής κοινότητας και ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας τόσο στη μεταφορά τεχνογνωσίας όσο και στην καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων για ένα ολοένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον.

Όπως είπε, η ανθεκτικότητα ενός κράτους οικοδομείται πολύ πριν από την εκδήλωση μιας κρίσης, μέσα από τον σωστό σχεδιασμό, την τεκμηριωμένη μελέτη, τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Συνεργασία που ξεκίνησε το 2024

Ο Διευθυντής της ΚΥΠΣΕΑ, Ταξίαρχος Ιάκωβος Μικελλίδης, ανέφερε ότι η συνεργασία με την ΟΕΒ ξεκίνησε το 2024 με ανταλλαγή απόψεων και με την απόφαση συμμετοχής της ΟΕΒ στον σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συμβολή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην εφαρμογή των σχεδίων της ΚΥΠΣΕΑ.

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Άμυνας, υιοθετώντας σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη, προχώρησε στη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μέσω της υπογραφής του Μνημονίου, δημιουργώντας έναν μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρόσθεσε ότι η ΚΥΠΣΕΑ αποτελεί το αρμόδιο κρατικό όργανο για τον εθνικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία της διαχείρισης κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ αποστολή της είναι η διασφάλιση της συνεργασίας του κρατικού μηχανισμού και η υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ