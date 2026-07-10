Στο 4,3% της συνολικής απασχόλησης ανήλθε το 2025 η απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα στην Κύπρο, ποσοστό ίσο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Στην Κύπρο, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονταν στον πολιτιστικό τομέα ανήλθε σε 21.900, εκ των οποίων οι 12.400 ήταν γυναίκες και οι 9.500 άνδρες.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πολιτιστικός τομέας απασχολούσε το 2025 συνολικά 8,9 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4,3% της συνολικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, σχεδόν οι μισοί από όσους εργάζονταν στον πολιτισμό στην ΕΕ, ποσοστό 48,5%, ήταν ηλικίας 30 έως 49 ετών.

Η κατανομή ανά φύλο ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένη σε επίπεδο ΕΕ, με τις γυναίκες να αντιστοιχούν στο 49,6% και τους άνδρες στο 50,4% των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα.

Το εργατικό δυναμικό στον πολιτιστικό τομέα είχε, κατά μέσο όρο, υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από το συνολικό εργατικό δυναμικό. Από το σύνολο των ατόμων που απασχολούνταν στον πολιτισμό στην ΕΕ, το 6,7% είχε έως και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 31,3% είχε ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 61,9% είχε τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε 17 από τις 27 χώρες της ΕΕ, η απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα κυμαινόταν μεταξύ 4% και 5% της συνολικής απασχόλησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία, με 5,7%, στην Εσθονία, με 5,3%, και στη Μάλτα, με 5,1%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με 1,8%, στη Σλοβακία, με 3,3%, και στην Ιρλανδία, με 3,4%.

Πηγή: ΚΥΠΕ