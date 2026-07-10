Σε ανακοίνωσή του, ο Μιχάλης Ζολώτας διαμαρτύρεται για δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, τον συνδέουν με την υπόθεση «Κράτος Μαφία», κάνοντας λόγο για αναφορές που πλήττουν την προσωπικότητα, τη φήμη και την υπόληψή του.

Όπως υποστηρίζει, η δημοσίευση του ονόματος και της φωτογραφίας του, καθώς και χαρακτηρισμοί όπως «καταζητούμενος», «εμπλεκόμενος» στην υπόθεση Focus ή «ενδιάμεσος του Ανδρέα Βγενόπουλου για τη χρηματοδότηση του κυπριακού πολιτικού συστήματος», είναι ατεκμηρίωτοι, αυθαίρετοι και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο κ. Ζολώτας επισημαίνει ότι το 2019 το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομη την προσαγωγή του στην Κύπρο, ενώ, όπως αναφέρει, το 2020 απαλλάχθηκε τελεσίδικα από τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Παράλληλα, τονίζει ότι ουδέποτε αποτέλεσε διερευνώμενο πρόσωπο στο πλαίσιο της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» και ότι το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Αρχής ως πρόσωπο που διερευνάται.

Με την ανακοίνωσή του καλεί τα μέσα ενημέρωσης να αποσύρουν και να διαγράψουν δημοσιεύματα, αναρτήσεις και άλλο περιεχόμενο που, όπως υποστηρίζει, τον συνδέουν άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση, καθώς και να απέχουν στο μέλλον από οποιαδήποτε σχετική αναφορά ή δημοσίευση προσωπικών του δεδομένων που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση συνέχισης τέτοιων αναφορών, επιφυλάσσεται να λάβει όλα τα αναγκαία νομικά μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Έχει διαπιστωθεί ότι σε δημοσιεύματά στον τύπο που αφορούν τον διορισμό ανεξάρτητης ανακριτικής ομάδας για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που σχετίζονται με την υπόθεση «Κράτος Μαφία», γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά και στο όνομά μου μαζί με δημοσίευση της φωτογραφίας μου. Οι αναφορές αυτές καθώς και η επακόλουθη σύνδεση του ονόματός μου με χαρακτηρισμούς όπως «καταζητούμενος» και/ή «εμπλεκόμενος» στην υπόθεση Focus και/ή «ενδιάμεσος του Ανδρέα Βγενόπουλου για τη χρηματοδότηση του κυπριακού πολιτικού συστήματος και αξιωματούχων», θίγουν κατάφωρα την προσωπικότητά μου, την υπόληψη, τη φήμη μου και εν γένει τα δικαιώματά μου, δημιουργώντας εσφαλμένες και/ή παραπλανητικές εντυπώσεις στο κοινό.

Οι εν λόγω αναφορές γίνονται κατά τρόπο γενικό, αόριστο, ατεκμηρίωτο, αυθαίρετο και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπενθυμίζω ότι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πολιτική Έφεση 381/2017 με ημερομηνία 9/7/2019, η προσαγωγή μου στην Κύπρο κρίθηκε παράνομη. Επίσης, με τελεσίδικη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ημερομηνίας 31/7/2020 απαλλάχθηκα από τις κακουργηματικές κατηγορίες που μου αποδίδονταν. Τονίζω εξάλλου, πως σε κανένα στάδιο της διερεύνησης της εν λόγω Αρχής για το Κράτος Μαφία δεν ήμουν διερευνώμενος για οτιδήποτε και ούτε και η ανακοίνωση της εν λόγω Αρχής αναφέρεται σε εμένα ως πρόσωπο που διερευνάται για οτιδήποτε.

Συνεπώς, η κατά τα ως άνω συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα σπίλωση του ονόματός μου με συνεχόμενα δημοσιεύματα όπως τα προαναφερθέντα, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη διαιώνιση της προσβολής της προσωπικότητας μου, τόσα χρόνια μετά την αμετάκλητη απαλλαγή μου από τις κατηγορίες που με βάραιναν.

Ως εκ τούτου, σας καλώ όπως προχωρήσετε αμέσως στην απόσυρση και διαγραφή όλων των σχετικών με τα ανωτέρω δημοσιεύσεων, αναρτήσεων, ανακοινώσεων και άλλου παρόμοιου περιεχομένου που αφορούν άμεσα ή και έμμεσα το όνομά μου ή συνδέουν με οποιονδήποτε τρόπο το πρόσωπό μου με την εν λόγω υπόθεση και οποιαδήποτε άλλη συναφή υπόθεση.

Παράλληλα, σας καλώ όπως απόσχετε εφεξής από οποιαδήποτε αναφορά με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο στο πρόσωπό μου και από οποιαδήποτε σύνδεση του ονόματός μου με την εν λόγω υπόθεση, καθώς και από τη δημοσίευση φωτογραφιών και προσωπικών μου δεδομένων με τρόπο που να μην ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον συνεχιστεί η χρήση του ονόματός μου αλλά και προσωπικών μου δεδομένων κατά τρόπο που προσβάλλει τα έννομα δικαιώματά μου και θίγει την προσωπικότητά μου, θα αναγκαστώ να προβώ στη λήψη όλων των αναγκαίων νομικών μέτρων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μου. Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.