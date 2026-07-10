Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάγνωση της ταυτόχρονης διπλωματικής κινητικότητας του Λιβάνου προς την Κύπρο και την Τουρκία επιχειρεί η An-Nahar, η κατεξοχήν εφημερίδα αναφοράς του Λιβάνου, σε σημερινό κύριο θέμα της, περιγράφοντας μια προσπάθεια της Βηρυτού να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα ερείσματά της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιφερειακό περιβάλλον.

Υπό τον τίτλο «Κύπρος και Τουρκία», γράφει πως η κατανομή της λιβανικής διπλωματικής δραστηριότητας ανάμεσα σε δύο γειτονικές, αλλά εχθρικές μεταξύ τους, χώρες δείχνει ότι η Βηρυτός επιχειρεί να αξιοποιήσει «όλα τα χαρτιά ισχύος» που ενδέχεται να διαθέτει και, παράλληλα, να αποκαταστήσει σχέσεις, κινητοποιώντας δυνάμεις και πολιτικές θέσεις που θα στηρίξουν τη σημερινή και τη μελλοντική της πορεία.

Η εφημερίδα συνδέει την επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Γιουσέφ Ράτζι, στην Κύπρο με τη σημερινή μετάβαση του Πρωθυπουργού, Ναουάφ Σαλάμ, στην Τουρκία.

Στη Λευκωσία, γράφει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε ενδιαφέρον για τη δημιουργία σχήματος συνεργασίας Κύπρου, Λιβάνου και Γαλλίας, με αντικείμενο την εξέταση της περιόδου μετά την UNIFIL, διαβεβαιώνοντας ότι η Λευκωσία θα στηρίξει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Λίβανος.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Σαλάμ επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία και θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την προσευχή της Παρασκευής, παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και του επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριώ,ν Ιμπραχίμ Καλίν.

Η An-Nahar αναφέρει ότι θα ακολουθήσει επίσκεψη του Προέδρου Ζοζέφ Αούν στην Άγκυρα στις 29 ή 30 Ιουλίου, στο πλαίσιο προσπάθειας αποκατάστασης των διμερών σχέσεων έπειτα από μακρά περίοδο περιορισμένων επαφών.

Η ανάγνωση της An-Nahar είναι ότι ο Λίβανος επιχειρεί να κινηθεί ταυτόχρονα προς την Κύπρο και την ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά και προς την Τουρκία, την ώρα που η αποδυνάμωση του Ιράν και η εντεινόμενη αντιπαράθεση Ισραήλ - Τουρκίας μεταβάλλουν το περιφερειακό περιβάλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ