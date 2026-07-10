Σε σειρά δράσεων που ανέπτυξε για προστασία της πολυφωνίας, της ισότιμης μεταχείρισης κομμάτων και υποψηφίων, της διαφάνειας και της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, προβαίνοντας σε έναν απολογισμό.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, η Αρχή είχε διττό ρόλο: αφενός ως Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DSA), αφετέρου ως Εποπτική Αρχή των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Όπως αναφέρεται, από τις αρχές του 2026 η Αρχή συγκρότησε ειδική Ομάδα Εκλογών, εκπόνησε και εφάρμοσε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με έμφαση στον θεσμικό συντονισμό, τη δημόσια ενημέρωση, την παρακολούθηση συστημικών κινδύνων και τη διαχείριση περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές αρχές, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς ελέγχου γεγονότων και μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως X, Meta, TikTok, Google/YouTube, Microsoft, Snapchat και Telegram.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα εκλογικής ακεραιότητας, πολιτικής διαφήμισης, παραπληροφόρησης, χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και μηχανισμών αναφοράς περιστατικών. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, σχετικά ευρήματα διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές και στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνεργασίας, αναφέρεται.

Παράλληλα, η Αρχή σημειώνει ότι εντόπισε τοπικές διαδικτυακές πύλες/πλατφόρμες προβολής πολιτικής διαφήμισης και, μέσω καίριων παρεμβάσεων και συνεργασίας, συνέβαλε ώστε όλες οι πολιτικές διαφημίσεις να είναι εντός του νομικού πλαισίου του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DSA).

Στο πεδίο της ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή εξέδωσε εγκαίρως σειρά εγκυκλίων προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την υποβολή κώδικα δεοντολογίας και προγραμματισμού κάλυψης εκλογών, την ισότιμη μεταχείριση κομμάτων και υποψηφίων, τη μετάδοση δημοσκοπήσεων, την πολιτική διαφήμιση.

Επιπλέον, στις 18 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Αρχής με εκπρόσωπο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ODIHR).

"Από την εποπτική αξιολόγηση της Αρχής δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τη μετάδοση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων. Η πολιτική διαφήμιση μεταδόθηκε εντός των νόμιμων ορίων από τα κόμματα που επέλεξαν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα", σημειώνει η Αρχή.

Σε σχέση με την ισότιμη μεταχείριση, η Αρχή αναφέρει ότι ζήτησε από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς αριθμητική καταγραφή των φιλοξενιών υποψηφίων και εκπροσώπων κομμάτων. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των οργανισμών κατέβαλε ουσιαστική προσπάθεια για την κάλυψη κομμάτων και υποψηφίων, παρά τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων και το περιορισμένο χρονικό περιθώριο μετά την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Για μεμονωμένες περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις, η Αρχή σημειώνει ότι προχωρεί στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αξιολογηθούν οι λόγοι και να ενισχυθεί η συμμόρφωση ενόψει μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών.

"Η Αρχή θα συνεχίσει να αξιολογεί τα ευρήματά της, να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και να ασκεί τις αρμοδιότητές της με γνώμονα την προστασία της πολυφωνίας, της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της ακεραιότητας της δημοκρατικής διαδικασίας", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ