Συμπληρώθηκαν σήμερα 24 χρόνια από τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου που συγκλόνισε το παγκύπριο.

Τα ξημερώματα της 10ης Ιουλίου 2002, ο τότε Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης, επέβαινε σε ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς μαζί με τον Διοικητή της Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Στυλιανό Δεμένεγα, τον Επισμηναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον Πλωτάρχη Νικόλαο Γεωργίου και τον Σμηναγό Μιχάλη Σιακαλλή, με προορισμό την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η πτήση είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Λακατάμιας στο πλαίσιο νυχτερινής στρατιωτικής άσκησης και το ελικόπτερο πετούσε σε ύψος περίπου 3.000 ποδών. Βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα από τη βάση, πάνω από την περιοχή των Κουκλιών, πραγματοποιήθηκε η τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Πάφου, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Στις 4:20 π.μ. το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν, κατέπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου δύο χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση Πάφου, κοντά στο χωριό Κούκλια. Κατά την πρόσκρουση στο έδαφος το ελικόπτερο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύροντας στον θάνατο τον Αρχηγό και τους αξιωματικούς που τον συνόδευαν στην τελευταία πτήση της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας και της ζωής τους.

Η τραγωδία συγκλόνισε την κυπριακή κοινωνία και βύθισε ολόκληρη τη χώρα στο πένθος.

Τα πρωτοσέλιδα της εποχής στην εφημερίδα Σημερινή