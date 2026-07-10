Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός των Βρετανικών Βάσεων για εγκατάσταση νέου συστήματος κεραιών στην περιοχή Ακρωτηρίου, με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, να καταγγέλλει ελλιπή και αντιφατική ενημέρωση προς τις τοπικές αρχές και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι ο αρχικός σχεδιασμός που παρουσιάστηκε στις τοπικές αρχές αφορούσε την εγκατάσταση 20 νέων κεραιών και την απομάκρυνση 18 υφιστάμενων. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ο αριθμός αυξήθηκε αρχικά στις 32 και αργότερα στις 68 κεραίες για την πρώτη φάση του έργου.

«Μας κοροϊδεύουν εδώ και αρκετό καιρό για το τι είναι αυτό το έργο και πώς θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για σχεδιασμό που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας και περιλαμβάνει τρεις φάσεις ανάπτυξης.

Καταγγελίες για επέκταση σε βάθος δεκαετίας

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, κατά την πρώτη φάση προβλέπεται η εγκατάσταση 68 κεραιών και η ανέγερση δύο νέων κτηρίων σε περιοχή που, όπως είπε, εμπίπτει σε ζώνη Ραμσάρ. Σε επόμενη φάση φέρεται να προβλέπεται η εγκατάσταση ακόμη 68 κεραιών, ενώ για την τρίτη φάση, η οποία συνδέεται με επέκταση του συστήματος «Pluto», δεν έχουν δοθεί σαφή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι για την υλοποίηση του έργου επηρεάζεται έκταση περίπου 340 έως 360 σκαλών γης, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον χαρακτήρα της περιοχής και στην πρόσβαση προς τη θάλασσα.

Όπως υποστήριξε, «στρατιωτικοποιείται και περικλείεται ένα ολόκληρο χωριό ανάμεσα σε δύο στρατιωτικούς στόχους», αναφερόμενος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο και στις εγκαταστάσεις των κεραιών.

«Η κυβέρνηση δεν είχε πλήρη ενημέρωση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενημέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είπε, οι Βρετανικές Βάσεις είχαν διαβεβαιώσει τις τοπικές αρχές ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ενήμερο για τον σχεδιασμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, όταν έγινε επικοινωνία με το Υπουργείο, διαπιστώθηκε ότι η ενημέρωση που είχε λάβει αφορούσε μόνο τη διεξαγωγή συνάντησης και την τοποθέτηση ορισμένων κεραιών, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Προσπαθούν να στήσουν έναν μηχανισμό στον οποίο δεν θα μπορούν να αντιδράσουν ούτε η τοπική αρχή ούτε η κυβέρνηση», κατήγγειλε.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση ζήτησε χρόνο ώστε να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και να τοποθετηθεί επίσημα, προσθέτοντας ότι αναμένεται νέα ενημέρωση εντός περίπου 15 ημερών.

Νομικά και πολιτικά μέτρα

Ο Δήμος Κουρίου και η Επιτροπή του Μέρα, ως ιδιοκτήτες γης που επηρεάζεται από τον σχεδιασμό, προτίθενται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, να ακολουθήσουν χωριστές διαδικασίες και να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζονται νομικές και διοικητικές επιλογές, με στόχο να αποτραπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς πλήρη διαφάνεια, τεχνική τεκμηρίωση και ουσιαστική διαβούλευση.

Ανησυχίες για την υγεία και το περιβάλλον

Οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές εκφράζουν παράλληλα ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι έχει αρχίσει περιβαλλοντική μελέτη, η οποία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής δεν θεωρούνται επαρκή για ασφαλή αξιολόγηση των επιπτώσεων, ενώ ζητήθηκε συνολική μελέτη για ολόκληρο το έργο και δημοσιοποίηση των δεδομένων.

Πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν σύνδεση των νέων εγκαταστάσεων με συγκεκριμένες ασθένειες. Οι τοπικές αρχές ζητούν πλήρη και ανεξάρτητη αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση.

Ο Δήμαρχος Κουρίου έθεσε, τέλος, ευρύτερο ζήτημα λειτουργίας των Βρετανικών Βάσεων, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και σαφής λογοδοσία για έργα που επηρεάζουν κατοίκους και κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας.



