Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη το κυρωτικό νομοσχέδιο για τη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατία της Σερβίας σχετικά με το καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών, θεσπίζοντας το νομικό πλαίσιο που διέπει την προσωρινή παρουσία στρατιωτικού προσωπικού της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης.

Υπέρ ψήφισαν 38 Βουλευτές ενώ 13 Βουλευτές του ΑΚΕΛ τήρησαν αποχή.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025 στη Λευκωσία, ρυθμίζει το καθεστώς του στρατιωτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια κοινών δραστηριοτήτων και καλύπτει σειρά πρακτικών και νομικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραμονή του στις δύο χώρες.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για θέματα όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι άδειες οδήγησης, η κατοχή οπλισμού και άλλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων όταν βρίσκονται προσωρινά στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου κράτους.

Η Κύπρος και η Σερβία πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ανταλλαγές τεχνογνωσίας τόσο στην Κύπρο όσο και στη Σερβία, στο πλαίσιο προγράμματος διμερούς συνεργασίας. Το ετήσιο κόστος των ασκήσεων αυτών ανέρχεται περίπου στις 70.000 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πετρίδης ανέφερε ότι οι διαχρονικοί δεσμοί φιλίας των δύο χωρών, εμβαθύνονται περαιτέρω σε θέματα άμυνας και ασφάλειας και για το λόγο αυτό η συνεργασία αυτή θα πρέπει να υπερψηφιστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ