Η εκτίμηση ότι υπήρχε περιθώριο για ουσιαστικότερες παρεμβάσεις από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι περιγραφές για εξαιρετικά ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, ο οποίος έθεσε τέρμα στη ζωή του το 2019 και οι αναφορές στην εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε το παιδί, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας την Πέμπτη.

Με την ολοκλήρωση της κυρίας εξέτασης της μάρτυρος Σ.Κ., η οποία διετέλεσε συνδετική λειτουργός για την περίπτωση του Στυλιανού την περίοδο 2010-2011 και την έναρξη της αντεξέτασής της από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, η μάρτυρας ανέφερε ότι κατά την άποψή της η λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που χειριζόταν την υπόθεση του ανήλικου την περίοδο 2010-2011 και είναι η τρίτη κατηγορούμενη, είχε τη δυνατότητα να προβεί σε περισσότερες ενέργειες για την προστασία του παιδιού.

Η θέση αυτή διατυπώθηκε απαντώντας σε ερώτηση της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, Ελένης Κωνσταντίνου, η οποία ζήτησε από τη μάρτυρα να συγκρίνει τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που είχε διαχειριστεί κατά την επαγγελματική της πορεία.

Στο φως αναφορές που περιέγραφαν ένα περιβάλλον έντονης ανησυχίας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έγινε αναφορά σε έκθεση που είχε συντάξει η ίδια στις 7 Απριλίου 2011, ως συνδετική λειτουργός, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή και περιλάμβανε πληροφορίες που είχε μεταφέρει η δασκάλα του Στυλιανού.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, γινόταν λόγος για περιστατικά ακραίας κακοποίησης αδέσποτων σκύλων στον χώρο της κατοικίας, για κατανάλωση νεκρών ζώων από τη φάρμα, αλλά και για ισχυρισμούς ότι ο πατέρας οδηγούσε σκόπιμα το παιδί να παρακολουθεί σφαγές ζώων.

Παράλληλα, καταγράφονταν σοβαρά προβλήματα υγιεινής, με αναφορές για παρουσία ποντικών και κατσαρίδων στο σπίτι, καθώς και πληροφορίες ότι το παιδί πολλές φορές δεν έφερνε πρόγευμα στο σχολείο.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι τις ίδιες ανησυχίες συμμερίζονταν τόσο η λογοθεραπεύτρια, όσο και η ειδική εκπαιδευτικός που παρακολουθούσαν τον ανήλικο.

«Δεν ήταν ένα παιδί που απλώς είχε λερωθεί στο παιχνίδι»

Καταθέτοντας για τις προσωπικές της παρατηρήσεις, η μάρτυρας περιέγραψε εικόνα γενικότερης ατημελησίας του Στυλιανού.

Κατά την αντεξέτασή της, όταν η υπεράσπιση υπέβαλε ότι η εικόνα του παιδιού θα μπορούσε να οφείλεται στο παιχνίδι στην αυλή ή στην αμμοδόχο του σχολείου, η μάρτυρας απάντησε ότι αυτό που της είχε προκαλέσει εντύπωση δεν ήταν μεμονωμένοι λεκέδες ή σκόνες από το παιχνίδι, αλλά η συνολική εικόνα παραμέλησης που παρουσίαζε.

Ανέφερε ακόμη ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Στυλιανός έλεγε στη δασκάλα του ότι δεν ήταν καθαρός ή ότι η μητέρα του δεν τον φρόντιζε.

Όπως είπε, όταν τα ζητήματα αυτά τέθηκαν ενώπιον της μητέρας, εκείνη τα αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να καταγράφεται αντίφαση μεταξύ των όσων ανέφερε το παιδί και των θέσεων της οικογένειας.

Η καθοριστική παρουσία της σχολικής συνοδού

Η μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς και στη σχολική ζωή του 14χρονου, τονίζοντας ότι η παρουσία της σχολικής συνοδού ήταν καθοριστική για την καθημερινή λειτουργικότητά του.

Όπως είπε, η συνοδός τον βοηθούσε να παρακολουθεί το μάθημα, να εντοπίζει το σωστό σημείο στα βιβλία και να επανέρχεται στην εργασία του όταν έχανε τη συγκέντρωσή του, ενώ τον επέβλεπε και κατά τα διαλείμματα.

Περιέγραψε, επίσης, αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μετά από συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέροντας ότι έγινε ιδιαίτερα εσωστρεφής, απομονωνόταν, μιλούσε ελάχιστα και έδειχνε έντονα δυστυχισμένος.

«Οι καταγγελίες των παιδιών διερευνώνται – δεν θεωρούνται ούτε αληθείς ούτε ψευδείς»

Απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, η μάρτυρας ανέφερε ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορεί να πουν ψέματα, διευκρινίζοντας όμως ότι κάθε αναφορά αξιολογείται και διερευνάται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όπως είπε, ακόμη και αν ένα παιδί εμφανίζεται περιποιημένο, οποιαδήποτε καταγγελία για κακοποίηση θα αποτελούσε αντικείμενο διερεύνησης.

Σε σχέση με τις αναφορές του Στυλιανού για την κατάσταση στο σπίτι του, ανέφερε ότι ορισμένες περιγραφές ενός παιδιού μπορεί να είναι υπερβολικές ή να μην αποδίδονται κυριολεκτικά, γι' αυτό και αξιολογούνται πάντοτε σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη βάση των εκτιμήσεων της μάρτυρος

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Κατά την αντεξέτασή της από τον συνήγορο υπεράσπισης του πατέρα, Κωνσταντίνο Καζαντζή, η μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ακρίβεια των αναμνήσεών της, τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε συναντήσει τον Στυλιανό στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, αλλά και τη βάση των εκτιμήσεων που διατύπωσε ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι όταν είχε δώσει κατάθεση στην Αστυνομία είχε βασιστεί στις προσωπικές της σημειώσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί ως τεκμήρια, διευκρινίζοντας ότι κατά τη σημερινή της κατάθεση αναφέρεται σε όσα θυμάται από τα γεγονότα.

Σε ερωτήσεις του κ. Καζαντζή, ανέφερε ότι κατά την πρώτη προγραμματισμένη επίσκεψή της στο σχολείο δεν είχε συναντήσει τον Στυλιανό, καθώς απουσίαζε λόγω ασθένειας, ενώ τον είχε δει σε μεταγενέστερη επίσκεψη.

Είπε, επίσης, ότι δεν θυμάται την ακριβή ώρα της συνάντησης, σημειώνοντας πως οι επισκέψεις της στα σχολεία γίνονταν συνήθως πριν από τις πολυθεματικές συναντήσεις ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Η υπεράσπιση υπέβαλε στη μάρτυρα ότι η εικόνα του παιδιού, ότι δηλαδή ήταν βρόμικο, θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι είχε προηγουμένως παίξει στην αυλή ή στην αμμοδόχο του σχολείου.

Η μάρτυρας απάντησε ότι η εντύπωση που αποκόμισε δεν αφορούσε απλώς το ότι το παιδί ήταν λερωμένο από το παιχνίδι, αλλά τη συνολικότερη εικόνα ατημελησίας που παρουσίαζε.

Στη συνέχεια, κατά την αντεξέτασή της από τον συνήγορο υπεράσπισης της μητέρας του Στυλιανού, Τζόναθαν Πεπίτο, η μάρτυρας κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των αναφορών που γίνονται από παιδιά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατά πόσο αυτές γίνονται αποδεκτές χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο συμφωνεί με τη θέση ότι τα περισσότερα παιδιά λένε ψέματα, η μάρτυρας ανέφερε ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορεί να πουν ψέματα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε αναφορά αξιολογείται με βάση το περιεχόμενο, τη διερεύνηση και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων 6 και 10 (λειτουργοί των ΥΚΕ), Μιχάλης Ζένιου, υπέβαλε στη μάρτυρα ότι η άποψη της πως η κατηγορούμενη 3 θα μπορούσε να πράξει πολλά περισσότερα στην περίπτωση του Στυλιανού, αποτελεί προσωπική άποψη και δεν βασίζεται στο τεκμήριο 57, δηλαδή το εγχειρίδιο του 2002 για τα καθήκοντα των λειτουργών των ΥΚΕ σε περίπτωση περιστατικού βίας στην οικογένεια.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι είχε μελετήσει τα εγχειρίδια του 2002 και του 2017, ενώ η υπεράσπιση υπέδειξε ότι η θέση της πως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα έπρεπε να διερευνήσουν περιστατικά βίας στηριζόταν στην επαγγελματική της εμπειρία και όχι αποκλειστικά στις πρόνοιες των εγχειριδίων.

Η μάρτυρας συμφώνησε επίσης ότι ορισμένα από τα συμπεράσματά της βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν μεταφερθεί από τον ίδιο τον Στυλιανό ή άλλα πρόσωπα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αναφορές για την κατάσταση της κατοικίας είχαν γίνει και από πρόσωπα που είχαν επισκεφθεί τον χώρο.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή στις 11:00 με τη συνέχιση της αντεξέτασης της μάρτυρος από τους υπόλοιπους συνηγόρους υπεράσπισης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ισχυρισμοί για περιστατικά κακοποίησης ή παραμέληση εντός της οικογένειας, το κατά πόσο η μητέρα είχε γνώση τέτοιων περιστατικών χωρίς να τα καταγγείλει, καθώς και κατά πόσο οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και διαχειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

(ΚΥΠΕ/