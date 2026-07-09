Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεχούς συνεργασίας και διαβούλευσης με τον Δήμο Λεμεσού, αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο προσβλέπει σε εποικοδομητικό διάλογο για τα 11 σημεία που είχε θέσει ο Δήμος.

Σε ανακοίνωση του και σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σχετικά με την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, το Τμήμα Δημοσίων Έργων σημειώνει ότι η συνεχής συνεργασία και διαβούλευση με τον Δήμο Λεμεσού υφίσταται από τα αρχικά στάδια εκπόνησης της μελέτης.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και ωρίμανσης του έργου διατηρήθηκαν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση εισηγήσεων και τη βελτιστοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων», προσθέτει.

Σημειώνει, εξάλλου, ότι στο πλαίσιο των πρόσφατων συναντήσεων μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Δήμου Λεμεσού εξετάστηκαν διεξοδικά όλα τα ζητήματα και οι προβληματισμοί που τέθηκαν από τον Δήμο και πως οι εισηγήσεις αξιολογήθηκαν τεχνικά, με παράλληλη συνεκτίμηση των απαιτήσεων οδικής ασφάλειας. «Όπου κρίθηκε τεχνικά εφικτό και συμβατό με τους στόχους και τις απαιτήσεις του έργου, ενσωματώθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στον σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τα αιτήματα που υποβλήθηκαν», συμπληρώνει.

Περαιτέρω, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενημερώνει ότι στις 3 Ιουλίου απέστειλε απαντητική επιστολή, προς το Δήμο Λεμεσού, σε σχέση με τα έντεκα (11) σημεία που είχαν τεθεί, όπου «παρατίθενται αναλυτικά οι θέσεις του Τμήματος επί των παρατηρήσεων και εισηγήσεων που υποβλήθηκαν, στη βάση των τεχνικών αξιολογήσεων και μελετών που διενεργήθηκαν». Το Τμήμα Δημοσίων Έργων υποδεικνύει πως αναμένεται η απάντηση του Δήμου Λεμεσού, επί των θέσεων του Τμήματος, «ώστε να συνεχιστεί ο εποικοδομητικός διάλογος και να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμούντων ζητημάτων».

Διαβεβαιώνει, επίσης, ότι παραμένει προσηλωμένο στη στενή συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, την Αστυνομία και όλους τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του έργου.

«Κοινή επιδίωξη αποτελεί η εφαρμογή λύσεων που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου, θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του δημόσιου χώρου και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Λεμεσό, προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας», καταλήγει στην ανακοίνωση του το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Πηγή: ΚΥΠΕ