Η Κύπρος και το Ισραήλ ενισχύουν τη συνεργασία τους για την προστασία της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας-μονάχους, ενός από τα πιο σπάνια θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με στόχο την αποκατάσταση θαλάσσιων σπηλαίων αναπαραγωγής και την ενίσχυση των πληθυσμών του είδους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το θέμα συζητήθηκε σε διεθνές εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με πρωτοβουλία της ισραηλινής οργάνωσης προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών Delphis και τη στήριξη του Υπουργείου Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ. Στο εργαστήριο συμμετείχαν ερευνητές, κρατικοί αξιωματούχοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις από την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής.

Η Κύπρος ως πρότυπο επιτυχίας

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι Ισραηλινοί ειδικοί επισκέφθηκαν σπηλιές που χρησιμοποιούν οι φώκιες-μονάχοι στην Κύπρο, διαπιστώνοντας από κοντά τα αποτελέσματα των εργασιών αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η συντονίστρια του προγράμματος για τις φώκιες της Delphis, Δρ Μία Έλσαρ, χαρακτήρισε την Κύπρο παράδειγμα επιτυχημένης διαχείρισης, σημειώνοντας ότι μέχρι πρόσφατα το είδος ήταν σχεδόν ανύπαρκτο στις κυπριακές ακτές, ενώ σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 20 διαφορετικές φώκιες μονάχους-μονάχους

Η εμπειρία αυτή θα αξιοποιηθεί για την αποκατάσταση σπηλαίου αναπαραγωγής στο Ρος Χανίκρα, στα βόρεια παράλια του Ισραήλ.





(Τα μέλη των αποστολών φωτογραφίζονται μετά την επίσκεψή τους σε μία από τις σπηλιές, στις 8 Ιουλίου 2026. (Φωτογραφία: Amit Elsar / Delphis).

Περιφερειακή συνεργασία

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην έρευνα, την εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού, ενώ εξετάζεται η επέκταση της πρωτοβουλίας και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Μάλτα και η Αλβανία.

Η συνδιευθύντρια της Delphis, Ραφαέλα Μπάμπις, ανέφερε ότι, παρά τις γεωπολιτικές δυσκολίες και την αστάθεια στην περιοχή, το κοινό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον κατάφερε να δημιουργήσει «γέφυρες συνεργασίας αντί για τείχη».

«Οι φώκιες δεν γνωρίζουν σύνορα»

Από την πλευρά του, ο συνδιευθυντής της Delphis και επικεφαλής του Τμήματος Θαλάσσιων Θηρευτών του Πανεπιστημίου της Χάιφα, Δρ Αβιάντ Σέινιν, τόνισε ότι στόχος δεν είναι μόνο η αποκατάσταση ενός σπηλαίου, αλλά η μετατροπή του Ισραήλ σε περιφερειακό κέντρο έρευνας και προστασίας της μεσογειακής φώκιας.

«Οι φώκιες δεν αναγνωρίζουν σύνορα, επομένως ούτε η προστασία τους μπορεί να περιορίζεται από αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οδηγίες προς το κοινό

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι, σε περίπτωση εντοπισμού φώκιας-μονάχου, οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση, να απομακρύνουν ανθρώπους και κατοικίδια από την περιοχή, να φωτογραφίζουν το ζώο χωρίς να το ενοχλούν και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού θεωρούνται βασικά στοιχεία της κοινής προσπάθειας Κύπρου και Ισραήλ για τη μακροπρόθεσμη προστασία ενός από τα πιο εμβληματικά και απειλούμενα είδη της Μεσογείου.