Η θάλασσα «καταπίνει» την άμμο στην χρυσή ακρογιαλιά του Κόλπου των Κοραλλίων στην Πάφο. Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό αφού προ 10ετιας σημειώθηκε ξανά, λόγω κυρίως των καιρικών συνθηκών.

Στο Μεσημέρι και Κάτι μίλησε ο Δήμαρχος Ακάμα ο οποίος είπε ότι εξαιτίας του φαινομένου, ο Δήμος μετακίνησε περίπου 500 κρεβατάκια λόγω της απομάκρυνσης της άμμου. Η παραλία σμικρύνθηκε πολύ φέτος, είπε ο Μαρίνος Λάμπρου.

Για το θέμα μίλησε και ο τέως βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ο οποίος είπε ότι λόγω της αλλαγής των ρευμάτων θα δούμε αλλαγές τα επόμενα χρόνια.

Στην Κύπρο δεν κάνουμε μελέτη παραλίας. Για παράδειγμα σε χώρες της ΕΕ υπάρχει συγκεκριμένη μέρα του χρόνου όπου ένας άνθρωπος περπατά όλη την ακτογραμμή της Αγγλίας, είπε ο κ.Θεοπέμπτου.

Πρέπει να παρακολουθούμε το φαινόμενο, είπε μεταξύ άλλων ο κ.Θεοπέμπτου.