Την άποψη ότι η διαχείριση του προβλήματος με τις επιθέσεις αδέσποτων σκύλων στα αγρινά δεν μπορεί να βασίζεται στις θανατώσεις εξέφρασε ο τέως βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην Κύπρο παραμένει διαχρονικό, καταλογίζοντας ευθύνες στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση για έλλειψη ουσιαστικής διαχείρισης.

«Καμία κυβερνητική υπηρεσία και κανένας δήμος δεν ασχολείται σοβαρά με το θέμα του σκύλου. Το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι εθελοντές, οι οποίοι με τις δικές τους προσπάθειες κρατούν την κατάσταση υπό έλεγχο», είπε.

Ο κ. Θεοπέμπτου προειδοποίησε ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί, ιδιαίτερα ενόψει πιθανών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των γάτων και των σκύλων.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία κοινής επιτροπής με τη συμμετοχή του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, των δήμων και των κοινοτήτων, ώστε να εφαρμοστεί μια ενιαία πολιτική διαχείρισης των αδέσποτων.

Όπως εξήγησε, απαιτείται χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταφυγίων, η εφαρμογή στοχευμένων στειρώσεων και η υλοποίηση οργανωμένου σχεδίου πρόληψης, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα που παρατηρείται σήμερα στο δάσος της Πάφου καταγράφεται και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικός παράγοντας του προβλήματος είναι η εγκατάλειψη σκύλων από ιδιοκτήτες όταν το κόστος συντήρησής τους αυξάνεται. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα σχηματίζουν αγέλες και σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται επιθετικά.

Αναφερόμενος στις θανατώσεις αδέσποτων σκύλων για την προστασία των αγρινών, ο κ. Θεοπέμπτου υπενθύμισε ότι η σχετική νομοθεσία επιτρέπει στην Υπηρεσία Θήρας να προχωρήσει ακόμη και σε θανάτωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πριν ληφθεί ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να εξαντλούνται όλες οι άλλες επιλογές.

«Πρώτα πρέπει να επιχειρείται η παγίδευση των αδέσποτων σκύλων και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να χρησιμοποιούνται αναισθητικά βλήματα για τη σύλληψή τους. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να προχωρά η θανάτωση», ανέφερε.

Εξέφρασε, τέλος, ανησυχία για την επέκταση του φαινομένου, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο εισέρχονται επίσης εγκαταλελειμμένοι σκύλοι από τα κατεχόμενα, όπου επίσης δεν υπάρχει, όπως είπε, αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί συνεχίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης σκύλων, το οποίο, όπως τόνισε, οδηγεί στη δημιουργία ολοένα και περισσότερων επιθετικών αγελών.