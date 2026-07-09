Η κυβέρνηση εξετάζει την παράλληλη λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για περίπου 2 μήνες, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα τεχνολογία DVB-T2.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί τεχνικά ότι αυτό είναι εφικτό, για να προσθέσει ότι οι ενδείξεις είναι θετικές.

Ο κύριος Δαμιανού παραδέχθηκε ότι δεν είχε εκτιμηθεί το μέγεθος των προβλημάτων που προέκυψαν, κυρίως σε κατοικίες με παλιές ή προβληματικές εγκαταστάσεις λήψης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, ενώ κάλεσε όσους διαπιστώνουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ΡΙΚ