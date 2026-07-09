Εργαστήριο καλλιέργειας φυτών κάνναβης, εντόπισε χθες η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 38χρονος, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης και φυτά κάνναβης.

Συγκεκριμένα μέλη της YKAN, διενέργησαν έρευνα χθες στην οικία 38χρονου στη Λεμεσό, στη βάση Δικαστικού Εντάλματος που εξασφαλίστηκε μετά από αξιολόγηση πληροφορίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένος χώρος της οικίας είχε διαμορφωθεί σε σύγχρονο θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου για καλλιέργεια φυτών κάνναβης. Από την οικία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τεκμηρίων, ποσότητα κάνναβης μεικτού συνολικού βάρους 544γρ, 12 φυτά κάνναβης και σπόροι κάνναβης.

Ο 38χρονος, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε 38χρονο στη Λεμεσό – Στην οικία του 12 φυτά κάνναβης