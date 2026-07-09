Στη σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μέθη και ανησυχία, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή, προχώτρησε ανά το παγκύπριο η Αστυνομία κατά το βράδυ που πέρασε, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων και περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 416 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας

Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι ανακόπηκαν για έλεγχο 554 οχήματα και ελέγχθηκαν 666 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 48 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 416 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 91 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 109 έλεγχοι αλκοόλης, με 10 θετικά αποτέλεσμα, καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, σημειώνεται, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ