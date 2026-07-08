Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά για ψύξη χώρων κατέγραψε η Κύπρος το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας, η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε από τα νοικοκυριά στην Κύπρο για ψύξη χώρων ανήλθε το 2024 σε 1.925 τερατζάουλ, αντιστοιχώντας στο 16,0% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Ακολούθησε η Μάλτα, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 15,0%. Στην Ελλάδα, το 7,4% της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών αφορούσε την ψύξη χώρων, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα στο 2,5% και 2,3% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, καθώς οι ημέρες γίνονται όλο και πιο ζεστές, ο κλιματισμός διαδραματίζει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη ζέστη. Στα νοικοκυριά της ΕΕ, η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη χώρων αυξάνεται σταθερά και έφτασε το 2024 τις 80,4 χιλιάδες τερατζάουλ.

Το 2018, τα νοικοκυριά στην ΕΕ είχαν χρησιμοποιήσει 40,5 χιλιάδες τερατζάουλ για ψύξη χώρων, γεγονός που σημαίνει ότι έως το 2024 η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας για τον συγκεκριμένο σκοπό διπλασιάστηκε.

Η Eurostat αναφέρει ότι μεταξύ 2018 και 2024 η κατανάλωση αυξανόταν κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2020 και το 2023, όταν καταγράφηκαν μειώσεις 2,5% και 1,9% αντίστοιχα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Σε απόλυτους αριθμούς, η μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση ενέργειας για ψύξη χώρων το 2024 καταγράφηκε στην Ιταλία, με 26,3 χιλιάδες τερατζάουλ. Ακολούθησαν η Ισπανία με 14,3 χιλιάδες τερατζάουλ και η Ελλάδα με 11,9 χιλιάδες τερατζάουλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ