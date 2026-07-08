Τον βαθύ σεβασμό και την αιώνια ευγνωμοσύνη του Δήμου Λεμεσού και των δημοτών του, προς τους δεκατρείς θυσιασθέντες ήρωες, της 11ης Ιουλίου 2011, στο Μαρί και τη διαχρονική συμπαράσταση στις οικογένειές τους, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, χαιρετίζοντας εκδήλωση μνήμης και τιμής που διοργανώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, στο δημοτικό πολιτιστικό κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης»

Στην παρουσία του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ο οποίος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση, καθώς και συγγενών και φίλων των θυμάτων και απλών πολιτών, ο Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε πως η τραγωδία στο Μαρί είναι μια από τις στιγμές της ιστορίας ενός τόπου που δεν χωρούν στη λήθη και που «όσο κι αν περνούν τα χρόνια, εξακολουθούν να μας καλούν να θυμόμαστε, να αναλογιζόμαστε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί».

Δεκαπέντε χρόνια μετ, η πληγή παραμένει ανοιχτή, είπε και πρόσθεσε ότι «εκείνη η ημέρα δεν στέρησε μόνο δεκατρείς ανθρώπινες ζωές, αλλά άφησε πίσω της οικογένειες που συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία, έναν τόπο που εξακολουθεί να φέρει το βάρος εκείνης της τραγωδίας και μια κοινωνία που έχει χρέος να διατηρεί άσβεστη τη μνήμη».

Απόψε, τόνισε, ο Δήμος Λεμεσού αποτίνει φόρο τιμής στους δεκατρείς ήρωες που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, σε ανθρώπους που δεν υποχώρησαν μπροστά στον κίνδυνο και που παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι την τελευταία στιγμή, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον και την πατρίδα.

Διαβάζοντας, υπό συνεχή χειροκρότημα των παρευρισκομένων, τα ονόματα των 13 ηρώων, ο κ. Αρμεύτης διεμήνυσε πως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας.

«Πίσω, όμως, από κάθε όνομα υπήρχε ένας άνθρωπος. Ένας γιος, ένας πατέρας, ένας σύζυγος, ένας αδελφός, ένας φίλος. Άνθρωποι με όνειρα, σχέδια και μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους», συνέχισε και υπέδειξε πως η θυσία τους δεν μπορεί να αποτιμηθεί μόνο με όρους ηρωισμού.

Η θυσία τους «μάς υπενθυμίζει διαρκώς την ανεκτίμητη αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και τη σημασία της ευθύνης, της πρόληψης και της λογοδοσίας», πρόσθεσε, και υπογράμμισε ότι ο πραγματικός φόρος τιμής προς τους ήρωες μας δεν εξαντλείται στην κατάθεση ενός στεφάνου ή σε μια ετήσια εκδήλωση μνήμης, αλλά εκφράζεται μέσα από τη διαρκή προσπάθεια να διασφαλίζουμε ότι τραγωδίες όπως αυτή δεν θα επαναληφθούν ποτέ.

Λέγοντας πως η μνήμη δεν στρέφεται μόνο στο παρελθόν, σημείωσε πως φωτίζει και τον δρόμο προς το μέλλον και μας υπενθυμίζει ότι οι κοινωνίες προοδεύουν όταν έχουν το θάρρος να θυμούνται, να διδάσκονται από τα λάθη τους και να γίνονται καλύτερες.

«Αυτό οφείλουμε στους δεκατρείς ήρωες, αυτό οφείλουμε στις οικογένειές τους, αυτό οφείλουμε στις επόμενες γενιές», είπε και εξέφρασε, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού και όλων των δημοτών, «τον βαθύ σεβασμό και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας προς τους δεκατρείς πεσόντες και τη διαχρονική μας συμπαράσταση στις οικογένειές τους».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ