Τρεις διευθυντές εταιρείας βρίσκονται υπό κράτηση στα κατεχόμενα για πυρκαγιά στο συγκρότημα διαμερισμάτων Sun Rise στο κατεχόμενα Τρίκωμο.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 17:45 την Κυριακή και οι συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας 46, 48 και 52 ετών που αντιμετωπίζουν κατηγορία για πρόκληση πυρκαγιάς λόγω αμέλειας.

Από το συγκρότημα είχαν απομακρυνθεί 50 άτομα, ενώ σε κάποια που επηρεάστηκαν από τους καπνούς είχαν παρασχεθεί επιτόπου ιατρική φροντίδα και περίθαλψη.

Για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς συνέβαλαν οχήματα της «πυροσβεστικής» από την γύρω περιοχή αλλά και της «πολιτικής άμυνας».

Πηγή: ΚΥΠΕ