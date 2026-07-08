Ο Σπύρος Χαλικόπουλος, 63 ετών, από Ελλάδα, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 08/07/2026

Ο 63χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.78 μ. περίπου, με κοντά άσπρα μαλλιά. Κατά την αποχώρηση του παπούτσια μπλέ και πράσινου χρώματος, γκρίζο κοντό παντελόνι και έχει τατουάζ σταυρό στο δεξί χέρι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.