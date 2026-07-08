Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη επιπλέον διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου, ως μέρος των προσπάθειών της για την απομάκρυνση εμποδίων στην ενιαία αγορά και την προώθηση της πράσινης μετάβασης.

Η Κύπρος, μαζί με άλλα 10 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Τσεχία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία), έλαβε επιστολή επίσημης ειδοποίησης για την επιβολή περιοριστικών υποχρεωτικών σχεδίων εξουσιοδότησης ή πιστοποίησης για υπηρεσίες εγκατάστασης και κατασκευής στον τομέα της ενέργειας.

Τα σχήματα αυτά δημιουργούν εμπόδια στην εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δυσχεραίνουν την εργασία των εγκαταστάτων και των παρόχων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι λιγότερο περιοριστικά μέτρα, όπως οι έλεγχοι ex-post, μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών χωρίς να περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά.

Παράλληλα, η Κύπρος, μαζί με τη Μάλτα και τη Φινλανδία, έλαβε μια ακόμη επιστολή επίσημης ειδοποίησης για μη κοινοποίηση της εναρμόνισης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2839 στη εθνική νομοθεσία. Η οδηγία αυτή στοχεύει στη μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικού χώρου. Η Κύπρος είχε λάβει πρώτη ειδοποίηση στις 29 Ιανουαρίου 2026, αλλά καθώς δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει μέτρα εναρμόνισης, η Επιτροπή προχώρησε σε νέα ειδοποίηση.

H Κύπρος συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 10 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία και η Σλοβενία, που περνούν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και την αιτιολογημένη γνώμη εκ μέρους της Κομισιόν για μη πλήρη εναρμόνιση της τροποποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2661 για τα Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (ITS). Η οδηγία αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς, βιώσιμου και αυτοματοποιημένου συστήματος μεταφορών στην ΕΕ, καθώς και την ομαλή ενσωμάτωση των οδικών μεταφορών με άλλα μέσα, όπως τα σιδηροδρομικά.

Η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, έχει δύο μήνες για να απαντήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολόγηση γνώμης για τις πρώτες δύο περιπτώσεις ή σε παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρίτη περίπτωση, με πιθανή επιβολή χρηματικών κυρώσεων κατά του κράτους μέλους.

Πηγή: ΚΥΠΕ