Η Κύπρος ολοκληρώνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με ισχυρότερη φωνή, με σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε κράτος μέλος και κάθε θεσμό, παραμένοντας ενεργή στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ανέφερε την Τετάρτη η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, κατά τη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημείωσε ότι μέσα σε δύσκολες συνθήκες, η Κυπριακή Δημοκρατία λειτούργησε όχι ως εκλιπούσα, αλλά ως ενεργά παρούσα, δείχνοντας ανθεκτικότητα αλλά και την απαραίτητη προσαρμοστικότητα.

Στην ομιλία της, η κ. Ραουνά είπε ότι το κλείσιμο αυτού του εξαιρετικά σημαντικού κεφαλαίου στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας σηματοδοτεί ταυτόχρονα το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου, μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας, της θεσμικής γνώσης στη δημόσια υπηρεσία, και της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω της η Προεδρία του Συμβουλίου, προς όφελος της Κύπρου και όλων των Κυπρίων.

Επικεντρωνόμενη στην επιχειρησιακή διάσταση της Προεδρίας, η κ. Ραουνά είπε ότι για την Κύπρο η διαδρομή ξεκίνησε πριν από δυόμισι περίπου χρόνια με τη σύσταση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, τον Ιανουάριο του 2024, «με μια σαφή αποστολή, μια Προεδρία που θα παραδώσει αυτά τα αποτελέσματα και που θα αναδείξει όλα όσα η Κύπρος μας μπορεί να προσφέρει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Όπως σημείωσε, η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας λειτούργησε ως ενιαίος συντονιστής της κρατικής μηχανής με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία και σε κάθε τομέα πολιτικής. Πρόσθεσε ότι σε πολιτικούς τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή η Κυπριακή Προεδρία έκλεισε 27 από τους 32 φακέλους που ανέλαβε, ένα ποσοστό επιτυχίας άνω του 84%.

«Ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει το εύρος της προσπάθειας και δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Πετύχαμε 41 γενικές προσεγγίσεις και 22 Συμπεράσματα Συμβουλίου. Ολοκληρώσαμε 10 προτάσεις απλοποίησης και εξασφαλίσαμε εντολές διαπραγμάτευσης για άλλες 4. Διαχειριστήκαμε πραγματικά δύσκολους φακέλους, τεχνικά σύνθετους και πολιτικά ευαίσθητους, ανάμεσά τους φάκελοι που παρέμειναν σε αδιέξοδο για χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις για περισσότερο από μία δεκαετία", πρόσθεσε.

"Και εκεί η Κυπριακή Προεδρία διαμόρφωσε υπεύθυνα τις λύσεις που οδήγησαν σε συμφωνία. Και όλα αυτά έχοντας την ευθύνη καθημερινής διαχείρισης και διαπραγμάτευσης για πάνω από 345 φακέλους, μέσα από περισσότερες από 1.500 συναντήσεις σε 195 ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Γιατί πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται η ουσία της Προεδρίας, αποτελέσματα που υπηρετούν τους Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες», τόνισε.

Ανέφερε ότι φιλοξενήθηκαν περισσότερες από 230 εκδηλώσεις σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με σχεδόν 25.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και η πρώτη συνάντηση που φιλοξένησε η Κύπρος σε επίπεδο ηγετών, η Άτυπη Σύνοδος των Ευρωπαίων Ηγετών τον Απρίλιο, 19 άτυπα Υπουργικά Συμβούλια, η επίσκεψη του Κολλεγίου των Επιτρόπων, η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η εμβληματική Διάσκεψη για τα Νησιά και τις Παράκτιες Περιοχές.

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της Προεδρίας οργανώθηκαν προγράμματα επισκέψεων στην Πράσινη Γραμμή, «όπου επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ξένοι αξιωματούχοι αντίκρισαν από κοντά τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής επί ευρωπαϊκού εδάφους», ενώ ταυτόχρονα, τα στελέχη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες εργάζονταν καθημερινά στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ανέφερε, επίσης ότι, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, υλοποιήθηκε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με πάνω από 500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, με δράσεις σε 31 χώρες και με παράλληλο πρόγραμμα μέσα από το δίκτυο των διπλωματικών αποστολών της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος μίλησε στην Ευρώπη και μέσα από τον τρόπο που άσκησε την ευθύνη της Προεδρίας, ανέφερε στη συνέχεια. «Εργαστήκαμε ως πραγματικός έντιμος διαμεσολαβητής, με αμεροληψία και διαφάνεια, στην υπηρεσία του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Εκπροσωπήσαμε σε όλα τα θέματα ισότιμα και τα 27 κράτη-μέλη και γι' αυτό κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους. Αυτή αξιοπιστία αποτυπώθηκε στις στιγμές των μεγάλων προκλήσεων, με αποτελεσματικά και γρήγορα αντανακλαστικά, προσαρμόζοντας όπου χρειάστηκε και με την προεδρεία μας να συνεχίζει αδιάλειπτα. Και δεν σταθήκαμε εκεί, αξιοποιήσαμε τη γεωγραφική μας θέση ως σύνδεσμο ανάμεσα σε Ευρώπη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή και θέσαμε την περιοχή μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας», υπογράμμισε περαιτέρω.

«Το έργο μας όμως στην Ευρώπη συνεχίζεται. Βγαίνουμε από την Προεδρία πιο δυνατοί, με ισχυρότερη φωνή, με σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε κράτος μέλος και κάθε θεσμό παραμένοντας ενεργοί στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων», κατέληξε.

Στη δική του ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία κλήθηκε να λειτουργήσει μια εποχή κρίσεων και πολλαπλών προκλήσεων σε ένα ιδιαίτερα ασταθές, επικίνδυνο και μεταβαλλόμενο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.

«Και ανταποκριθήκαμε. Αυτό που αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ξένοι, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άλλα κράτη-μέλη, τρίτες χώρες. Αυτό ακριβώς είναι που εξυπηρετεί και τη δική μας πυξίδα, στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής που είναι η διεύρυνση του διπλωματικού μας αποτυπώματος. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, την Κυπριακή Δημοκρατία λειτούργησε όχι ως εκλιπούσα, αλλά ως ενεργά παρούσα. Και αυτό, διότι έγινε η απαραίτητη προετοιμασία, δείξαμε ανθεκτικότητα αλλά και την απαραίτητη προσαρμοστικότητα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κόμπο, βασικός παράγοντας της επιτυχίας ήταν οι προτεραιότητες που τέθηκαν στα πλαίσια του προγραμματισμού, μεταξύ των οποίων η σύσφιξη των σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και η σημασία των θαλάσσιων μεταφορών για την Κύπρο ως ναυτιλιακό κράτος.

«Αυτά τα δύο στοιχεία, η πραγματικότητα της εποχής τα έφερε ακριβώς ως βασικές προτεραιότητες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δική μας προσέγγιση υπηρετήσαμε αυτούς τους στόχους, παραπέμπω στη σύνθεση κατά τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με παρουσία ηγετών από τις χώρες της περιοχής και του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Gymnich, με παρουσία των ομολόγων από τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία», συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε, επίσης, εντυπωσιακά τα αποτελέσματα στο κρίσιμο πολιτικό κεφάλαιο της διεύρυνσης, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια με σημαντική πρόοδο, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το Μαυροβούνιο, αλλά και με την περίπτωση της Αλβανίας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην ιστορική εξέλιξη που αφορούσε το άνοιγμα κεφαλαίων για τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

«Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της. Μένει η εντύπωση που σχηματίστηκε, που είναι εντύπωση σοβαρότητας, μεθοδικότητας, σταθερότητας, αποτελεσματικότητας, με αναγνώριση στο εξωτερικό. Και καλό θα ήταν να μην είμαστε ως εγχώριο πολιτικό περιβάλλον φειδωλοί με τα δικά μας συγχαρητήρια, που δεν πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να αποδίδονται απρόσωπα και γενικά. Η κοινωνία των πολιτών αναγνωρίζει και έχει εδραιωθεί η άποψη για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

«Ως Κυβέρνηση που κληθήκαμε να χειριστούμε και να διαχειριστούμε αυτό το εθνικό καθήκον, είμαστε περήφανοι. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλους όσοι συνέβαλαν και εργάστηκαν υπό την πολιτική καθοδήγηση των συναδέλφων και πάντοτε από την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα και είμαστε περήφανοι για το έργο που έχει παραχθεί. Πάνω απ' όλα, είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας», κατέληξε.

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Πηγή: ΚΥΠΕ