Ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τη συνεχιζόμενη οσμή στην περιοχή, η οποία προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε εργοστάσιο της Βιομηχανικής Περιοχής Α΄ Αραδίππου.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Αναφορικά με τη μυρωδιά που εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή στην περιοχή, ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε εργοστάσιο της Βιομηχανικής Περιοχής Α΄ Αραδίππου, ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, αναμένεται η ολοκλήρωση της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρνακας, καθώς και η αξιολόγηση του χώρου και η έκδοση των απαραίτητων οδηγιών από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής η είσοδος στο υποστατικό.

Η κατάσταση του κτιρίου δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε βιαστικής επέμβασης. Η πρόσβαση στο υποστατικό θα επιτραπεί μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφάλειας. Ακολούθως θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες στήριξης της οικοδομής και στη συνέχεια ο καθαρισμός του εσωτερικού του κτιρίου, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά η αιτία της οσμής.

Ο Δήμος κατανοεί πλήρως την ανησυχία των κατοίκων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της διαδικασίας. Με βάση την ενημέρωση που έχει μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι εντός των επόμενων δύο ημερών θα καταστεί δυνατή η έναρξη των απαραίτητων εργασιών, με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, όλες οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση, ο Δήμος θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.