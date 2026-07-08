Την πρώτη συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποίησε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής.

Σε δηλώσεις της, η Υπουργός χαρακτήρισε τη συζήτηση ιδιαίτερα εποικοδομητική, σημειώνοντας ότι παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες του Υπουργείου και οι βασικές προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της εκπαιδευτικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την απερχόμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τη συνεργασία των προηγούμενων ετών, επισημαίνοντας ότι μέσα από τον διάλογο προωθήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές που εκκρεμούσαν για χρόνια.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την επέκταση της υποχρεωτικής δωρεάν εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, την κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων και την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών, τη νομοθεσία για τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, τη δυνατότητα των δημόσιων πανεπιστημίων να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, τη θεσμοθέτηση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο, καθώς και τη μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, εκσυγχρονίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα και δημιουργούν νέες προοπτικές για μαθητές και φοιτητές, τονίζοντας πως η συνεργασία με τη νέα Επιτροπή θα συνεχιστεί με το ίδιο πνεύμα.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, σημείωσε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται ο εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης με στόχο ένα πραγματικά συμπεριληπτικό σχολείο, το ζήτημα του καταλόγου διοριστέων, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού σχολείου, της τεχνικής εκπαίδευσης, της ποιότητας της μάθησης και των ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

Κλείνοντας, η Υπουργός τόνισε ότι στα ζητήματα της παιδείας δεν υπάρχει χώρος για στείρες αντιπαραθέσεις, αλλά για τεκμηριωμένο διάλογο, υπεύθυνες αποφάσεις και ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία της ότι η συνεργασία με τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ποιοτικής και συμπεριληπτικής δημόσιας εκπαίδευσης για την Κύπρο.















