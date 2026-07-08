Τα εγκαίνια της νέας Λαϊκής Αγοράς Δερύνειας τέλεσε την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαρακτηρίζοντας το έργο ως μια σημαντική αναπτυξιακή επένδυση που ενισχύει την τοπική οικονομία, στηρίζει τους παραγωγούς και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών της επαρχίας Αμμοχώστου.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργος Εσωτερικών ανέφερε πως «η νέα Λαϊκή Αγορά Δερύνειας είναι ένα έργο που, εκτός από δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί μια ουσιαστική αναπτυξιακή παρέμβαση που στηρίζει την τοπική παραγωγή, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σημασία που αποδίδουμε ως Πολιτεία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Η σημερινή ημέρα, είπε ο κ. Ιωάννου, αποτελεί επίσης μια απτή απόδειξη ότι, όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός, στενή συνεργασία μεταξύ Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, μπορούν να υλοποιηθούν έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και δημιουργούν μακροπρόθεσμα προστιθέμενη αξία για κάθε περιοχή.

«Η νέα Λαϊκή Αγορά Δερύνειας αποτελεί έναν μοντέρνο χώρο συνάντησης παραγωγών και καταναλωτών. Είναι ένας χώρος που αναδεικνύει τον μόχθο των παραγωγών, προβάλλει την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και συμβάλλει, ταυτόχρονα, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας», σημείωσε.

Ανέφερε πως «οι νέες εγκαταστάσεις, με στεγασμένους χώρους πώλησης, χώρους στάθμευσης, καφενείο, δημόσιους χώρους υγιεινής, πλατεία, χώρους πρασίνου και παιδότοπο, δημιουργούν ένα λειτουργικό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους επισκέπτες.

Παράλληλα, πρόσθεσε, «η δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού παραγωγών δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η αγορά να εξελιχθεί σε ακόμη ισχυρότερο πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα της περιοχής της Αμμοχώστου».

«Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Εγκρίθηκε για ένταξη τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», το οποίο εφάρμοσε η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σημείωσε πως «με συνολικό κόστος περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ, το έργο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, με συγχρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, τον Δήμο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για το Υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ο κ. Ιωάννου, «κάθε ευρώ που προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους αποτελεί μια ευκαιρία που οφείλουμε να αξιοποιούμε με διαφάνεια, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προς όφελος των πολιτών».

«Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αποκτούν πραγματική αξία όταν μετατρέπονται σε έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες, δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης και καθιστούν τις πόλεις και τις κοινότητές μας πιο ανθεκτικές, πιο λειτουργικές και πιο ελκυστικές», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «η Κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι η πρόοδος της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα».

«Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν φτάνει σε κάθε πόλη, σε κάθε κοινότητα και σε κάθε πολίτη. Όταν δημιουργεί ίσες ευκαιρίες, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, διατηρεί ζωντανή την ύπαιθρο και προσφέρει προοπτική στις νεότερες γενιές», είπε.

Ο κ. Ιωάννου εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «η νέα Λαϊκή Αγορά Δερύνειας θα εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Επαρχία Αμμοχώστου. Έναν χώρο που θα στηρίζει την τοπική παραγωγή, θα προσελκύει επισκέπτες, θα ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα και θα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής».

«Στόχος μας είναι να επενδύουμε σε έργα που δεν εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες του σήμερα, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το αύριο. Έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και πιο ανθεκτικής Κύπρου», είπε καταληκτικά.









Πηγή: ΚΥΠΕ