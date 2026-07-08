Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μπρούτζινου γλυπτού, η οποία καταγγέλθηκε στις 24/06/2026 στη Λεμεσό.



Να σημειωθεί ότι το μπρούτζινο γλυπτό πρόκειται για το γλυπτό του Γιαπάνη.



Ο ίδιος ο γλύπτης, προ ημέρων ανέφερε ότι του έκλεψαν γλυπτό από την αυλή του και ότι του κατέστρεψαν γλυπτό το οποίο βρισκόταν στην πλατεία και η αξία του αγγίζει τις 30.000 ευρώ.

Πρόκειται για 37χρονο και 25χρονη, οι οποίοι καταζητούνταν από την Αστυνομία αφού εναντίον τους προέκυψε μαρτυρία κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, βάσει της οποίας εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, στις 06/07/2026 τα δύο πρόσωπα εντοπίστηκαν από μέλος της Αστυνομίας που βρισκόταν σε περιπολία σε περιοχή χωριού της επαρχίας Λεμεσού, ενώ από έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 22/06/2026 στην επαρχία Πάφου.

Ο 37χρονος και η 25χρονη συνελήφθησαν και παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους επτά ημερών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.



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