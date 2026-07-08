Σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής καταγράφει σε νέα Ειδική Έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, επισημαίνοντας πολύχρονες καθυστερήσεις, διοικητική αδράνεια και απώλεια κρατικών εσόδων.

Σύμφωνα με την Έκθεση, παρότι οι συγκεκριμένοι θαλάσσιοι χώροι κηρύχθηκαν την περίοδο 2018-2019 και υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις, αρκετά έργα εξακολουθούν να παραμένουν στάσιμα, με αποτέλεσμα δημόσιοι θαλάσσιοι χώροι να δεσμεύονται για χρόνια χωρίς να αξιοποιούνται, στερώντας από το κράτος τη δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Η Ελεγκτική σημειώνει ότι, ενώ οι δικαιούχοι των αδειών μπορούν να αποκομίζουν οικονομικό όφελος από αυτές – είτε μέσω αύξησης της αξίας των αναπτύξεων είτε μέσω επιχειρηματικών συναλλαγών – δεν υφίστανται ουσιαστικές συνέπειες για τις παρατεταμένες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων.

Η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδότησε ότι η επιβολή του ετήσιου τέλους διαχείρισης πριν από τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας ενός χώρου ελλιμενισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα επαχθής και ενδεχομένως αντισυνταγματική. Για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε να καταβάλλεται το τέλος μετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την ενεργοποίηση της άδειας.

Ωστόσο, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι, παρά τη διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, δεν έχει ακόμη προωθηθεί το σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η δέσμευση θαλάσσιων περιοχών χωρίς την καταβολή ετήσιων τελών.

Εισηγήσεις

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται:

άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να προβλέπεται διαφοροποιημένο ετήσιο τέλος πριν από την πλήρη αδειοδότηση,

καθορισμό σαφών προθεσμιών για την ολοκλήρωση των έργων,

δυνατότητα ανάκλησης αδειών ή αποκήρυξης χώρων όταν οι επενδυτές δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους,

θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου, ώστε οι θαλάσσιοι χώροι να μην παραμένουν δεσμευμένοι επ' αόριστον χωρίς ανάπτυξη.

Η Έκθεση αφορά τον έλεγχο των διαδικασιών εξασφάλισης αδειών διαχείρισης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, με ελεγχόμενους φορείς το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

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