Αύξηση της τάξης του 69% καταγράφεται στον αριθμό των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που υπηρετούν στην εκπαίδευση την περίοδο 2022-2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο παράλληλα διαψεύδει δημοσιεύματα που το εμφανίζουν αρνητικό σε αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για συμπερίληψη κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2027 για ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι τα σχετικά δημοσιεύματα «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι συνεργάζεται στενά με το ΥΠΑΝ και λαμβάνει υπόψη, με τη δέουσα σοβαρότητα, όλα τα αιτήματα, για τα οποία συνεχίζεται ακόμη η επεξεργασία στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του ΥΠΑΝ για το 2027.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Υπουργείο αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που υπηρετούν στην εκπαίδευση το 2026 ανέρχεται σε 71, προσθέτοντας ότι, μετά και από επανειλημμένες εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 69% την περίοδο 2022-2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων ήταν 42 το 2022, παρέμεινε 42 το 2023, αυξήθηκε σε 66 το 2024, παρέμεινε 66 το 2025 και ανήλθε σε 71 το 2026.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η εγκεκριμένη απασχόληση στο σύνολο της εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 2.450 άτομα μεταξύ των ετών 2022 και 2026. Ειδικότερα, σημειώνει ότι το σύνολο της απασχόλησης για το σχολικό έτος 2022-2023 ανερχόταν σε 13.945 άτομα, ενώ για το σχολικό έτος 2026-2027 ανήλθε στις 16.395, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 18%.

Καταληκτικά, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η κυβέρνηση, μέσω της εκπαιδευτικής της πολιτικής, καθώς και το ίδιο το Υπουργείο, επιδεικνύουν πάντα ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα και τις ανάγκες της παιδείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ