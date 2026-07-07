Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και ομβρίων στην κοινότητα Παλώδιας καθώς και αποχετευτικού δικτύου λυμάτων σε κυβερνητικούς οικισμούς, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και ομβρίων στην Παλώδια, κόστους 9,5 εκατομμυρίων πλην Φ.Π.Α, έχουν κατασκευαστεί, μέχρι σήμερα, περίπου 7,3 χιλιόμετρα αγωγών λυμάτων, ενώ οι εργασίες εξελίσσονται σε διάφορα σημεία της κοινότητας.

Οι εργασίες, προστίθεται, συνεχίζονται στις οδούς, Λεωφόρος Ελευθερίας, Μιχαλάκη Καραολή, Κυριάκου Μάτση, Θησέως, Πλουτάρχου Χριστοδούλου, Καψάλων, Βεργίνας, Αβενίτας, Ευαγόρα Χριστοδούλου, Παπαευρυπίδου, Αγίου Δημητρίου, Καρπασίας, Γιαλούσας, Εσπερίδων, Ευαγόρα Χριστοφόρου, Στέλιου Χατζηαντώνη & Ποσειδώνος, Ιθάκης, Δωδεκανήσου, Ανδρέα Παπαγεωργίου και 1η Πάροδος Ευαγόρα Χριστοδούλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, αυτή την περίοδο, σημειώνει ο ΕΟΑΛ, δίνεται στις εργασίες κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση της περιοχής Αβενίτα με το υφιστάμενο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση ενός τόσο μεγάλου έργου υποδομής ενδέχεται να προκαλεί προσωρινές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών και ζητά την κατανόηση, υπομονή και συνεργασία των πολιτών.

«Με την ολοκλήρωση του έργου, η Παλώδια θα αποκτήσει ένα σύγχρονο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινότητας για τις επόμενες δεκαετίες», σημειώνει.

Όσον αφορά στις εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στους κυβερνητικούς οικισμούς, ο Οργανισμός αναφέρει πως πρόκειται για ένα έργο υψηλής κοινωνικής σημασίας, καθώς αφορά την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών υγιεινής χιλιάδων πολιτών που διαμένουν στους συνοικισμούς.

Οι εργασίες στον συνοικισμό αυτοστέγασης Κάτω και Πάνω Πολεμιδιών εκτελούνται στον 19ο δρόμο, στον 20ο δρόμο και στον 21ο δρόμο, ενώ στον συνοικισμό Μουταγιάκας εκτελούνται στις οδούς Ελευθερίας, Αποστόλου Ανδρέα, Αγίου Φανουρίου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ