Σε αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) προχώρησε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, κατά την οποία ο Θάνος Μιχαηλίδης παρέδωσε, έπειτα από τρία χρόνια θητείας, την προεδρία στον Γιάννη Πανταζή.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης παρουσιάστηκε επίσης η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Xenios Analytics», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο για την παρακολούθηση και ανάλυση της πορείας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΥΞΕ, η Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία και συνέπεσε με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΥΞΕ, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, Υπουργών, βουλευτών, πρέσβεων, εκπροσώπων κομμάτων και φορέων, καθώς και προσωπικοτήτων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής.

Στην πρώτη του δήλωση ως Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ο Γιάννης Πανταζής εξήρε την προσφορά του απερχόμενου Προέδρου, σημειώνοντας ότι ο Θάνος Μιχαηλίδης αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στον Σύνδεσμο και θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο του.

Όπως ανέφερε, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης και στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του κυπριακού τουρισμού, εκφράζοντας παράλληλα τη βούλησή του για στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου.

Η Συνέλευση εξέλεξε, επίσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ για την περίοδο 2026-2029.

Αναπληρωτής Πρόεδρος εξελέγη ο Αντρέας Καπετάνιος, Α' Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Β' Αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Τσόκκος, Γραμματέας ο Ιάσων Περδίος και Οικονομικός Διαχειριστής ο Αλέξιος Χρυσαφίνης, ενώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ακόμη οι Χριστιάνα Ιακωβίδου, Χρίστος Τσάνος, Μάριος Πολυβίου, Ευριπίδης Λοϊζίδης, Αντρέας Μαντάλας, Αθηνά Λοϊζίδου, Άρης Αριστείδου, Νίκος Κατσουνωτός, Ιωάννα Φλωρεντιάδου, Έβελυν Κλεάνθους Κωμοδρόμου, Άννα Μιχαηλίδου, Θέμης Φιλιππίδης, Μαρίνος Κουννάς, Αγαθόκλης Κωνσταντίνου, Μαριλένα Κωνσταντίνου, Γιώργος Τοφινής και Πέτρος Λιασής.

Επίτιμος Πρόεδρος παραμένει ο Χάρης Λοϊζίδης.

Ο ΠΑΣΥΞΕ εισηγήθηκε τη σύσταση μόνιμης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη θεσμοθέτηση μόνιμου Συμβουλευτικού Σώματος Τουρισμού με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και τη δημιουργία Ενιαίας Αδειοδοτικής Αρχής (One Stop Shop), με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ξεχωριστή θέση στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης κατείχε η παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Xenios Analytics», η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την απόδοση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τα λειτουργικά τους κόστη ανά κατηγορία και επαρχία.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, η πλατφόρμα θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα τόσο στα μέλη του Συνδέσμου όσο και στην Πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς, ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσης τιμητικές διακρίσεις σε οικογένειες-μέλη του Συνδέσμου για τη μακρόχρονη προσφορά τους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, καθώς και στην Εκκλησία της Κύπρου για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού.



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Πηγή: ΚΥΠΕ