Αποζημιώσεις ύψους 12.755.619 ευρώ έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στους πληγέντες κτηνοτρόφους, ενώ οι συνολικές θανατώσεις ζώων έφτασαν τις 80.133, ανέφερε την Τρίτη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας για τον αφθώδη πυρετό και τις επιπτώσεις του στον κτηνοτροφικό τομέα.

Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου και τη στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν επηρεαστεί, με τις αγροτικές οργανώσεις να ζητούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και να θέτουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τις χαλαρώσεις, την αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού, την ποσόστωση του χαλλουμιού και το επίδομα απώλειας εισοδήματος.

«Το θετικό είναι ότι δεν ακούμε κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει περίπτωση χαλάρωσης των μέτρων που εφαρμόζονται ή είμαστε σε επιφυλακή; Πώς αποζημιώνονται οι κτηνοτρόφοι, ποιοι αποζημιώνονται; Είχε εξαγγελθεί το ποσό των 28 εκατομμυρίων για αποζημιώσεις. Ποιο είναι το τελικό ποσό;», δήλωσε κατά την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ.

«Θεωρούμε ότι θα υπάρξει ζήτημα το επόμενο διάστημα όσο αφορά την αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού. Ένα άλλο θέμα ήταν το θέμα με τη διακίνηση των ζώων, αν μπορεί να υπάρξει κάποια χαλάρωση», ανέφερε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης.

«Μας ενδιαφέρει το θέμα των αποζημιώσεων. Θέλουμε να μας πείτε εάν είναι διαχειρίσιμη κατάσταση και να μας κάνετε μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς στα κατεχόμενα. Όλα τα κακά είναι από εκεί που ξεκινούν. Θέλω να μας πείτε κατά πόσο η κατάσταση θα επηρεάσει την εξαγωγή χαλλουμιού τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος.

«Θέλω να μας απαντηθεί συγκεκριμένα πόσες είναι οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί, τι αφορά η κάθε αποζημίωση, τι γίνεται με την απώλεια εισοδήματος και ποιος είναι ο τελικός αριθμός των θανατώσεων. Θέλουμε να μάθουμε εάν υπάρχει νέο χρονοδιάγραμμα για την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων», δήλωσε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεχόταν τις οποιεσδήποτε χαλαρώσεις, ήταν αμείλικτη. Το ότι άλλαξε τόσο εύκολα το διάταγμα για το χαλλούμι, δεν είχε ένσταση η Επιτροπή;», διερωτήθηκε.

«Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έγινε κάποια διαπίστωση πώς ξέσπασε η κρίση και τι μέτρα λαμβάνονται για μην έχουμε επανάληψη. Το πιο σημαντικό είναι ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της ΕΕ ούτε ώστε να εξαναγκάσει το κατοχικό καθεστώς να κάνει αυτό που πρέπει για τον αφθώδη πυρετό», είπε ο βουλευτής του κινήματος «Άλμα», Μιχάλης Παρασκευά.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, τέσσερις και πλέον μήνες μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, στις 20 Φεβρουαρίου αυτού του έτους», ανέφερε αρχικά ο κ. Γρηγορίου.

Σημείωσε ότι «πρόκειται για μια κρίση, η οποία δεν επηρέασε μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά συνολικά τον πρωτογενή τομέα, την οικονομία και πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Με το τελευταίο κρούσμα να καταγράφεται στις 10 Ιουνίου, ο αριθμός των μολυσμένων εκτροφών ανήλθε στις 121, με τα ζώα των 119 εκμεταλλεύσεων να έχουν πλέον θανατωθεί, είπε ο κ. Γρηγορίου.

Όπως εξήγησε, από το σύνολο των επηρεαζόμενων μονάδων, εξαιρέθηκαν από τις θανατώσεις δύο περιπτώσεις, μία με 403 παχύουρα πρόβατα και μία με 32 κόκκινες αγελάδες ντόπιας φυλής.

Συνολικά, όπως ανέφερε, θανατώθηκαν 52.632 αιγοπρόβατα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων ζώων, 3.018 βοοειδή που αντιστοιχούν στο 3,5% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων ζώων και 24.483 χοίροι, που αντιστοιχούν στο 7,8% του συνολικού αριθμού τους στην Κύπρο.

Σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν την παγκύπρια επιδημιολογική διερεύνηση στους πληθυσμούς βοοειδών και αιγοπροβάτων, τόσο εντός όσο και εκτός των επηρεαζόμενων περιοχών.

Σε σχέση με την παγκύπρια εκστρατεία εμβολιασμού, ανέφερε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος πρώτου και δεύτερου εμβολιασμού ανέρχεται στο 87% για βοοειδή, 67% για αιγοπρόβατα και 41% για χοίρους.

Είπε επίσης ότι η «Κυβέρνηση προχώρησε παράλληλα σε εκτεταμένη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων, με τη λήψη τριών Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο τον μετριασμό των οικονομικών συνεπειών αυτής της πρωτοφανούς κρίσης».

«Έχουν ήδη καταβληθεί σημαντικές αποζημιώσεις για απώλειες ζωικού κεφαλαίου, καταστροφή γάλακτος και ζωοτροφών, ενώ η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων συνεχίζεται με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση των φακέλων με διαφάνεια, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών γνωματεύσεων», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που παρουσίασε, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 12.755.619 ευρώ σε δικαιούχους (το ποσό των 17,7 εκατ. ευρώ που αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία ήταν εκ παραδρομής, όπως διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ το Υπ. Γεωργίας), ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ολοκλήρωση των εκκρεμών φακέλων.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί προκαταβολές ύψους 429.480 ευρώ σε 40 δικαιούχους, 594.969 ευρώ για καταστροφή γάλακτος σε 54 δικαιούχους, 882.415 ευρώ για ζωοτροφές σε 85 δικαιούχους και 10.848.755 ευρώ για θανάτωση ζώων σε 90 δικαιούχους.

Όπως διευκρίνισε, άλλες 17 περιπτώσεις δικαιούχων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εξετάζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά από σχετική νομική γνωμάτευση, με σκοπό την καταβολή της αποζημίωσης στους πληγέντες εντός των επόμενων ημερών.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ανέφερε ότι οι τιμές εκτίμησης για τις αποζημιώσεις «καθορίστηκαν μέσα από διάλογο με τις αγροτικές οργανώσεις και τις ομάδες κτηνοτρόφων, ώστε να αντανακλούν τις πραγματικές τιμές αγοράς και να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των επηρεαζομένων».

Ανέφερε ότι η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας επέτρεψε στην αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε στοχευμένες προσαρμογές των περιοριστικών μέτρων μέσω της έκδοσης και του πέμπτου Διατάγματος.

«Οι όποιες διευκολύνσεις δεν συνιστούν επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά προσεκτικά ελεγχόμενη αξιοποίηση του περιθωρίου που παρέχει η κατάσταση», ξεκαθάρισε υπογραμμίζοντας ότι «η προστασία της κτηνοτροφίας και του 90% των υγιών ζώων είναι συλλογική ευθύνη και απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και συνεργασία».

Σε σχέση με την αλλαγή ποσόστωσης γάλακτος στην παραγωγή του χαλλουμιού, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι «είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2029 όπου η υπάρχει η δυνατότητα για διαφοροποίηση της ποσόστωσης του χαλλουμιού με βάση της διαθέσιμες ποσότητες».

Είπε επίσης ότι οι αποζημιώσεις καταβάλλονται εντός 90 ημέρων, διευκρινίζοντας ότι «έμειναν 17 περιπτώσεις που έχουν κάποια ζητήματα».

Για την πρόσθετη αποζημίωση του 15% ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι «εργαζόμαστε για να μπορεί να δοθεί στους αιγοπροβατοτρόφους και έχει βρεθεί μια φόρμουλα και θα πάει η πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο».

«Το θέμα των αποζημιώσεων ορίζεται μέσα στη νομοθεσία, η οποία βάζει κάποιους περιορισμούς. Αυτό που εξετάζεται είναι αν υπάρχει διασύνδεση της μόλυνσης με υπαιτιότητα του κτηνοτρόφου. Θα δούμε ατομικά την περίπτωση, δεν θα ευνοήσουμε ούτε θα αδικήσουμε κάποιον», ξεκαθάρισε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Γιάννος Ιωάννου.

«Έχουν παραχωρηθεί χαλαρώσεις σε αρκετά σημεία. Κρατήσαμε το θέμα της βόσκησης γιατί με τη βόσκηση θα έχουμε αναμείξεις κοπαδιών, δεν θα θέλαμε να συμβεί την παρούσα στιγμή. Έχουν εξεταστεί πέραν των 250 μονάδων με αρνητικά αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

«Έχει δοθεί η προκαταβολή σε 40 δικαιούχους, η οποία αφαιρείται από την αποζημίωση των ζώων. Η απώλεια εισοδήματος θα καταβληθεί σε όσους θα επαναδραστηριοποιηθούν», ανέφερε η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν εφτά μονάδες από τις οποίες φαίνεται να μετακινήθηκαν ζώα που ήταν θετικά στον αφθώδη πυρετό.

Κατά τη συνεδρία, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκαν στη συνδρομή που παρείχαν οι υπηρεσίες τους για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Σε σχέση με την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου ο κ. Γρηγορίου είπε ότι «η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ότι θα μπορούσε το κράτος να προχωρήσει στην αγορά ζώων από το εξωτερικό. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει για πολλούς λόγους».

Όπως εξήγησε, με τη «δεύτερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει και συντονίζει ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος ζήτησε παράταση μέχρι τέλος Ιουλίου για να παρουσιάσει μελέτη για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου».

«Ζητώ να προγραμματιστεί μια συνεδρία για το χαλλούμι. Μας ενδιαφέρει έντονα η επαναδραστηριοποίηση. Πρέπει να γίνει σύντομα ένας προγραμματισμός. Πρέπει να αρχίσουν χαλαρώσεις από περιοχές που δεν είναι μολυσμένες. Αν δεν γίνουν οι χαλαρώσεις θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων, Σωτήρης Καδής.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί εκατομμύρια ευρώ στα κατεχόμενα, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο δεν τους άφησαν να προχωρήσουν σε επιτόπιους ελέγχους. Για τις αποζημιώσεις έγινε καλή δουλειά, όμως σήμερα ακούστηκαν ορισμένες αναφορές με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Η συμφωνία ήταν ότι θα καταβαλλόταν αποζημίωση και για την απώλεια εισοδήματος», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων, Νίκος Παπακυριακού

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταβάλει τη δική της εισφορά, έθεσε ως προϋπόθεση οι αποζημιώσεις να καταβληθούν εντός τριών μηνών και έτσι διαφοροποιήθηκε ο τρόπος εφαρμογής. Ωστόσο, η απώλεια εισοδήματος θα καταβληθεί μόνο με την επαναδραστηριοποίηση. Εάν κατά την επαναδραστηριοποίηση διαφανεί ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο, τότε τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει η Κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου ανέφερε ότι το «το μεγαλύτερο πλήγμα το είχαμε στην αιγοπροβατοτροτροφία. Να χαιρετήσω την αύξηση του 15% στους πληγέντες. Πρέπει να έχουμε άμεσες λύσεις. Είναι τραγική η κατάσταση».

«Όσον αφορά τη βόσκηση είναι κάτι που πρέπει να δούμε χθες. Πρέπει να αποζημιωθεί ο κόσμος για τον εγκλεισμό. Όσο αφορά τις αποζημιώσεις, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Το νέο διάταγμα είναι κομμένο ραμμένο στη χοιροτροφία», συμπλήρωσε.

Είπε επίσης ότι «με επιστολή προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προτείναμε να συγκεντρωθούν όλα τα θηλυκά ζώα, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής ζωικός πληθυσμός για την ανασύσταση των μονάδων».

«Έχουμε δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Εδώ και τεσσερισήμισι μήνες οι μονάδες μας είναι άδειες. Έπεσαν οι τιμές των αμνοεριφίων περίπου στο 25%. Βλέπουμε το διάταγμα να μην ανταποκρίνεται σε αυτά που είπαμε», είπε ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Εμπορικών Αντιπροσώπων Ζώων και Κρεάτων, Γιώργος Μαραθοβουνιώτης.

«Ζητούμε να ανοίξουν όλες οι μονάδες που τηρούν τις προϋποθέσεις. Η ζώνη των 10 χιλιομέτρων έπρεπε να είχε φύγει στις 21 μέρες. Ζητούμε την επαναδραστηριοποίηση των μονάδων μας», συμπλήρωσε.

«Ζήσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση γιατί ατυχήσαμε που πέσαμε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Γίναμε όλοι επιστήμονες. Ζήσαμε το θέατρο του παραλόγου στη διαχείριση του αφθώδους πυρετούς, αφήσαμε τους κτηνοτρόφους μόνους τους», είπε ο Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Χρίστος Παπαπέτρου.

«Σε Πάφο και Λεμεσό έχει ζώα που δεν εμβολιαστήκαν ούτε μια φορά. Η Κυβέρνηση έπρεπε να παγοποιήσει τα δάνεια και τις δόσεις των κτηνοτρόφων», πρόσθεσε.

«Ποιος μου λέει ότι δεν υπήρχε σκοπός στην αλλαγή της ποσόστωσης για το χαλλούμι; Πιθανόν κάποιοι να εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό. Κάποιοι βρήκαν την ώρα τους να δράσουν», είπε σε σχέση με την ποσόστωση γάλακτος για το χαλλούμι ΠΟΠ.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας και Κερύνειας της ΕΚΑ, Θωμάς Θωμά, είπε ότι «αυτό το αλαλούμ γίνεται τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Η συμφωνία ήταν ότι οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν πλήρως για την απώλεια των ζώων τους. Σήμερα ακούμε κάτι άλλο. Είμαστε Ιούλιο και το φθινόπωρο θα έπρεπε να μιλούμε για επαναδραστηριοποίηση. Δεν ακούσαμε ούτε λέξη για επαναδραστηριοποίηση».

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού και Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτοπαραγωγών, Κυριάκος Καϊλας ανέφερε ότι «όλοι μαζί κάναμε μια προσπάθεια που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μας πήρε τρεις μήνες να στείλουμε νέα εγκύκλιο όπου οι αλευρόμυλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σκληρό σιτάρι για αλευροποίηση. Οι δικαιολογίες πρέπει να σταματήσουν. Εμβόλια δεν υπάρχουν αρκετά. Κάποιοι δεν νοιώθουν τον πόνο του κτηνοτρόφου και του πρωτογενή τομέα».

«Κύριοι του Υπουργείου μην δώσετε χαλαρώσεις σε τίποτα και για τίποτα. Θα ήθελα να εκθειάσω την υπεύθυνη στάση που τήρησε το αγροτικό κίνημα», είπε ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωαγροτικού Λάμπρος Αχιλλέως.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι «η πραγματική πρόκληση είναι η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων», προσθέτοντας ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της απώλειας εισοδήματος.

«Αναμένουμε συγκεκριμένες λύσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία των μονάδων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγειονομική ασφάλεια», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους με πράξεις, γιατί η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας μας».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα ορισμένοι κτηνοτρόφοι να μην έχουν λάβει ακόμα αποζημιώσεις.

Εξέφρασε, επίσης, προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η απώλεια εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που έχουν επηρεαστεί, παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί.

Ο κ. Ιωάννου πρόσθεσε ότι θα ασκήσουμε έντονη πίεση για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έχουμε επανάληψη αυτών των φαινομένων και χειρότερη κατάσταση».



Πηγή: ΚΥΠΕ