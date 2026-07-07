Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Τιλίριας, στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το RoadReportCY, στο τροχαίο ενεπλάκη δημόσιο λεωφορείο της ΕΜΕΛ και ιδιωτικό επιβατικό όχημα μάρκας Mercedes. Η σύγκρουση σημειώθηκε στη νότια κατεύθυνση της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εμφανείς ζημιές στο μπροστινό μέρος του ιδιωτικού οχήματος, ενώ θραύσματα από τα οχήματα διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, επηρεάζοντας προσωρινά την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι δύο οδηγοί παρέμειναν στο σημείο του ατυχήματος.



Η κυκλοφορία στην περιοχή παρουσίασε προσωρινές καθυστερήσεις, καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί μείωναν ταχύτητα λόγω του συμβάντος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.







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