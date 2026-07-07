Τη συνδρομή της Κύπρου στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Γαλλία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με ανάρτησή του.

Όπως ανέφερε, τα κυπριακά πτητικά μέσα έχουν ήδη αρχίσει αποστολές, ανταποκρινόμενα στο αίτημα της Γαλλίας, μιας στενής εταίρου χώρας που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την αποστολή «έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης» προς τη Γαλλία, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ανταποδίδει τη στήριξη που έχει διαχρονικά λάβει από τη χώρα. Παράλληλα, εξέφρασε ευχές για τον ταχύ έλεγχο των πυρκαγιών και την ασφαλή ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.





Η Κύπρος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της Γαλλίας, ενός στενού εταίρου που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές.



Τα κυπριακά πτητικά μέσα έχουν ήδη αρχίσει τις αποστολές τους, συνδράμοντας τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε… pic.twitter.com/fc6nO5RlJa — NikosChristodoulides (@Christodulides) July 7, 2026

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