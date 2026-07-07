Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τηλεθεατές στη λήψη των ελεύθερων τηλεοπτικών σταθμών δίνει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα της Hellas Sat.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή αναφέρει ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έχουν προκαλέσει αυξημένο αριθμό ερωτημάτων από τηλεθεατές αναφορικά με τον συντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών τους στη νέα πλατφόρμα.

Όπως σημειώνει, η νέα πλατφόρμα λειτουργίας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης της Hellas Sat έχει αδειοδοτηθεί από κοινού από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Η Αρχή επισημαίνει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι αρμοδιότητές της περιορίζονται στην αδειοδότηση του περιεχομένου των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και δεν επεκτείνονται σε ζητήματα που αφορούν την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον εκπομπής, τη μεταφορά ή τη λήψη του τηλεοπτικού σήματος.

Παράλληλα, προς διευκόλυνση του κοινού, καλεί τους τηλεθεατές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρειάζονται υποστήριξη σχετικά με τη νέα πλατφόρμα να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης της Hellas Sat στο τηλέφωνο 22000737.



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Πηγή: ΚΥΠΕ