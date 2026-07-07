Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Τμήματος Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, η οποία αφορά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ανανέωση συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργός Δρ Νικόλας Ιωαννίδης, η νέα υπηρεσία στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν περισσότερη διοικητική εμπλοκή.

Όπως σημειώνεται, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να διευρυνθούν περαιτέρω οι ψηφιακές υπηρεσίες του Υφυπουργείου, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών.

Ο κ. Ιωαννίδης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημο Δαμιανού για τη συνεργασία, ενώ συνεχάρη τους λειτουργούς των δύο Υφυπουργείων που εργάστηκαν επί μήνες για την υλοποίηση της νέας υπηρεσίας.



