Μήνυμα διαρκούς επιμόρφωσης, ηγεσίας με ανθρωπιά και προσήλωσης στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας προς τους νέους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, κατά την τελετή διαβεβαίωσης των Ανθυπολοχαγών, Σημαιοφόρων και Ανθυποσμηναγών Τάξεως 2026.

Απευθυνόμενος στους νέους αξιωματικούς, ο κ. Πάλμας συνεχάρη τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση της τετραετούς φοίτησής τους στις παραγωγικές σχολές, σημειώνοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί όχι μόνο δικαίωση των προσπαθειών τους αλλά και την απαρχή μιας πορείας με αυξημένες ευθύνες και απαιτήσεις.

Όπως ανέφερε, η εκπαίδευση που ολοκλήρωσαν συνδύασε υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης, εξειδικευμένες γνώσεις, σωματική και ψυχική ενδυνάμωση, καθώς και ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αποστολή τους ως αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς.

Ο Υπουργός Άμυνας στάθηκε ιδιαίτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης στρατιωτικής ηγεσίας, επικαλούμενος τη ρήση του Αλκιβιάδη «Το διοικείν εστί προβλέπειν», επισημαίνοντας ότι η διοίκηση απαιτεί διορατικότητα, ορθοκρισία και προγραμματισμό, ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι προκλήσεις, να αξιολογούνται οι εξελίξεις και να λαμβάνονται αποφάσεις που διασφαλίζουν την επιτυχία της αποστολής και την ασφάλεια του προσωπικού.

Παράλληλα, επικαλέστηκε και τη ρήση του Αριστοτέλη «Καματηρόν το άρχειν», σημειώνοντας ότι η διοίκηση αποτελεί μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, συνεχή επαγρύπνηση και προσωπικές θυσίες.

Όπως ανέφερε, οι διαχρονικές αυτές αρχές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, υβριδικές απειλές και διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, η εγρήγορση, η προνοητικότητα και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής διοίκησης.

Ο κ. Πάλμας κάλεσε τους νέους αξιωματικούς να επενδύουν διαρκώς στην απόκτηση νέων γνώσεων, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα τους, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να επιδιώκουν τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση. «Η γνώση αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος και το πιο ισχυρό θεμέλιο κάθε ορθής απόφασης», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις αρχές που πρέπει να διέπουν την άσκηση της διοίκησης, προτρέποντας τους νέους αξιωματικούς να διοικούν με ανθρωπιά, να απαιτούν από τους υφισταμένους τους όσα απαιτούν πρώτα από τον εαυτό τους και να αποτελούν πρότυπα υπευθυνότητας και επαγγελματισμού.

Πρόσθεσε ότι η συνέπεια, το ήθος και η ευπρέπεια εμπνέονται από το προσωπικό παράδειγμα του ηγέτη, ενώ η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός των υφισταμένων οικοδομούνται μέσα από τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και την ειλικρίνεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πειθαρχίας και της αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τες θεμελιώδεις πυλώνες της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με τελικό στόχο την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφερόμενος στην ονομασία της Τάξης Ανθυπολοχαγών 2026 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι για πρώτη φορά από την ίδρυση της Σχολής αποδίδεται σε τάξη ανθυπολοχαγών το όνομα Κύπριου αξιωματικού, χαρακτηρίζοντας τον Τάσο Μάρκου ως μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Όπως είπε, η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς και της θυσίας του Τάσου Μάρκου και αναδεικνύει τους διαχρονικούς ιστορικούς δεσμούς και την κοινή πορεία Ελλάδας και Κύπρου.

Ο κ. Πάλμας συνέδεσε την παρακαταθήκη του Τάσου Μάρκου με τη σημερινή αποστολή της Εθνικής Φρουράς, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και το ασταθές περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή καθιστούν επιβεβλημένη τη διαρκή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, η επένδυση σε σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες, η διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και η προσαρμογή στις νέες μορφές απειλών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Άμυνας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι νέοι αξιωματικοί θα ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της αποστολής τους, καλώντας τους να συμβάλουν με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον ενθουσιασμό τους στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

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Πηγή: ΚΥΠΕ