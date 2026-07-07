Το καλοκαίρι με τόσο ψηλές θερμοκρασίες, όλοι έχουμε ανάγκη τα μπάνια στη θάλασσα, μαζί μας και οι τετράποδοι φίλοι μας.

Σύμφωνα με νομοθεσία που καθιερώθηκε το 2020, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν το δικαίωμα να πάρουν για βουτιά τον σκύλο τους στις παραλίες του νησιού εκτός από αυτές που υπάγονται στο δίκτυο προστασίας «ΝΑΤΟΥΡΑ 2000» και σε όσες παραλίες υπάρχει σχέδιο χρήσης παραλίας από το Δήμο, δηλαδή τις οργανωμένες παραλίες, όπως προβλέπονται στο Διάταγμα του Υπουργείου Μεταφορών.

Σημειώνεται πως, η απαγόρευση για τις περιοχές «ΝΑΤΟΥΡΑ 2000» ισχύει ολόχρονα, ενώ για τις περιοχές λουόμενων όπως αναφέρεται στο Διάταγμα.

Κάθε Δήμος διαθέτει καθορισμένες οργανωμένες παραλίες σκύλων, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Τοποθεσία Στερατζιά στον Κάτω Πύργο, Λευκωσία

Τοποθεσία Κασσιανές, Λάρνακα

Τοποθεσία Γλυκύ Νερό, Παραλίμνι

Περιοχή Αχέλεια, Παφος (βορειοδυτικά του αεροδρομίου Πάφου)

Περιοχή Πιτίλη, Νέο Χωριό, Πάφος

Παραλία 6, τοποθεσία Καραβόπετρα, Λεμεσός

Τοποθεσία Πρόλιμνος, Λεμεσός (δυτικά του Πισσουρίου)

Επίσης, οι ιδιοκτήτες σκύλων κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στις παραλίες σκύλων θα πρέπει να τηρούν τον περί Σκύλων νόμο.

Δηλαδή, να χρησιμοποιούν μόνο την οριοθετημένη με περίφραξη και πινακίδες παραλία για λούσιμο των σκύλων, να φέρουν πάντοτε μαζί τους την άδεια κατοχής και το βιβλιάριο υγείας του σκύλου τους, να δένουν με λουρί τον σκύλο τους όταν είναι εκτός της θάλασσας ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους άλλους σκύλους αλλά και τους λουομένους.