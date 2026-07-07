Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, διέψευσε τη φήμη που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) τη νύχτα της Δευτέρας περί θανάτου του Τουρκοκύπριου που δέχθηκε επίθεση στην Αγία Νάπα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πολίτης παραμένει εν ζωή, αν και η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι σοβαρή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, μετά τις δημοσιεύσεις που κυκλοφόρησαν, ήρθε σε επαφή με την Τουρκοκύπρια συμπρόεδρο της διακοινοτικής τεχνικής επιτροπής υγείας, την «υφυπουργό υγείας» Ντουρίγιε Ντερέν Οϊγκάρ.

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Όπως ανέφερε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, η κ. Οϊγκάρ επικοινώνησε με το νοσοκομείο στις ελεύθερες περιοχές και, έπειτα από συνεννόηση με δύο διαφορετικούς αρμόδιους, τον ενημέρωσε ότι ο πολίτης παραμένει στη ζωή, παρότι η κατάστασή εξακολουθεί να είναι σοβαρή.

Ο κ. Έρχιουρμαν κάλεσε τους Τ/κ να εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις που θα εκδίδονται από τις αρμόδιες «αρχές» και όχι πληροφορίες που κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ