Για μια διαδρομή μνήμης και τιμής, αναχωρούν το μεσημέρι της Τρίτης, από το λιμάνι της Λεμεσού, μοτοσικλετιστές και άλλα μέλη της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, που θα πραγματοποιήσουν ένα οδοιπορικό σε συμβολικούς σταθμούς της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν το πρωί στο τερματικό της DP World Limassol, για επιβίβαση στο οχηματαγωγό πλοίο της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, «AF Marina», για το τρίτο μεγάλο οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας, όπως υπενθύμισε ο εκπρόσωπος της, Κυριάκος Γιάγκου.

Το πρώτο, ανέφερε σε δηλώσεις του, πραγματοποιήθηκε το 2016, στη Γερμανία, ενώ ακολούθησε το 2021 το πρώτο οδοιπορικό στην Ελλάδα, το οποίο συνεχίζεται φέτος, 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

«Είναι ένα δεκαήμερο οδοιπορικό με τις μοτοσικλέτες, όπου θα περάσουμε από συμβολικά μέρη, όπως την Κερύνεια Αχαΐας, τον Καραβά των Κυθήρων, τη Σαλαμίνα της Αττικής, τη Ρόδο και το Καστελόριζο» είπε και υπέδειξε ότι «οι αντίστοιχοι προορισμοί στην πατρίδα μας είναι σκλαβωμένοι και διεκδικούμε το δικαίωμα να πάμε στους τόπους μας ελεύθεροι, το δικαίωμα στην ελευθερία, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως κάθε οδοιπορικό είναι φορτισμένο συναισθηματικά, καθώς στην πορεία συμμετέχει η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, Τασούλα και η κόρη του Αναστασία, αλλά και οι αδελφές του, «οπότε καταλαβαίνετε ότι κομμάτι όλης αυτής της διαδρομής, με την παρουσία αυτών των ανθρώπων, είναι πολύ φορτισμένο».

« Οι μοτοσικλετιστές διαχρονικά τιμούν τη μνήμη των ηρωομαρτύρων, δεν ξεχνούν και προσπαθούμε όλοι μας, μέσα από τη θυσία τους, να αναδείξουμε τα μηνύματα που πηγάζουν από αυτήν», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στα αισθήματα που εισπράττουν από τον ελληνικό χώρο, ο κ.Γιάγκου είπε πως «αυτό που έχουμε εισπράξει στην προπαρασκευή των εκδηλώσεων μας είναι πραγματικά συγκινητικό και ειδικά σε μικρές κοινότητες όπως η Κερύνεια, το Λεωνίδιο, το Καστελόριζο, έχουμε εισπράξει πραγματικά πολύ ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη συγκίνηση και προετοιμάζονται να μας υποδεχθούν με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε από κοινού».

Σύμφωνα, εξάλλου, με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ονοματοδοσίες οδών Ισαάκ-Σολωμού, ενώ υπάρχει συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία που περιμένει με χαρά τους μοτοσικλετιστές.

Μεγάλη στιγμή, προστίθεται, θα είναι η άφιξη της πορείας στο ακριτικό Καστελόριζο, «το οποίο συμβολίζει την επιμονή του Ελληνισμού και τη διαρκή του επιβίωση σε μια τόσο δύσκολη τοποθεσία», ενώ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου, με τη συμβολή της Κυπριακής Πρεσβείας.

Αντιπροσωπεία των μοτοσικλετιστών θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ με την επιστροφή στην Κύπρο, οι μοτοσικλετιστές θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο για να επαναλάβουν, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τους καταζητούμενους, ως δολοφόνους των Ισαάκ και Σολωμού και το αίτημα για κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τριάντα χρόνια μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ