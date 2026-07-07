Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο X, οι αδελφοί Andrew και Tristan Tate βρίσκονται στα κατεχόμενα. Τα βίντεο δείχνουν τους δύο αδελφούς σε πολυτελές θέρετρο στο ψευδοκράτος, όπου χαλαρώνουν δίπλα στην πισίνα.





🛩Andrew & Tristan Tate landed in Cyprus but so far, it isn't going very well!😂 🚘"Im getting a ferrari, thats the plan. compensate" pic.twitter.com/qyXg6cGBwi





Σε άλλο βίντεο, οι Tate παίζουν μπιλιάρδο σε ιδιωτικό δωμάτιο, με τον Andrew Tate να εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, η άφιξή τους στα κατεχόμενα αναφέρθηκε ως «JUST IN» το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026.





🇨🇾🚨The Tate Brothers seen in a private billiards room playing a game of pool in Cyprus:



Andrew Tate is the most competitive man on earth. 😂



“I win, never lost a game, your whole family hates you.” 💀



His opponent: “the score is 1-1” https://t.co/YWanDJc90Y pic.twitter.com/9YBewfii1y