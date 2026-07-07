Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο X, οι αδελφοί Andrew και Tristan Tate βρίσκονται στα κατεχόμενα. Τα βίντεο δείχνουν τους δύο αδελφούς σε πολυτελές θέρετρο στο ψευδοκράτος, όπου χαλαρώνουν δίπλα στην πισίνα.

 



Σε άλλο βίντεο, οι Tate παίζουν μπιλιάρδο σε ιδιωτικό δωμάτιο, με τον Andrew Tate να εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, η άφιξή τους στα κατεχόμενα αναφέρθηκε ως «JUST IN» το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026.

 Δεν υπάρχει προς το παρόν ανεξάρτητη διασταύρωση για το πότε πήγαν στα κατεχόμενα. 