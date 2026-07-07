Προσοχή στην αποθήκευση και χρήση χημικών προϊόντων σε κολυμβητικές δεξαμενές συστήνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνται συχνά περιστατικά που σχετίζονται με την έκλυση επικίνδυνων αερίων ή αναθυμιάσεων από ακατάλληλη χρήση χημικών προϊόντων σε κολυμβητικές δεξαμενές. Τα περιστατικά αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση αναπνευστικών προβλημάτων, ερεθισμών του δέρματος και των οφθαλμών, καθώς και άλλων επιπτώσεων στην υγεία των επηρεαζόμενων προσώπων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει ότι κατά τη χρήση χημικών προϊόντων για την απολύμανση, επεξεργασία και συντήρηση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η λανθασμένη χρήση ή η ανάμειξη μη συμβατών χημικών προϊόντων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων, λουομένων και άλλων προσώπων.

Το χλώριο και τα προϊόντα που περιέχουν ενώσεις χλωρίου αποτελούν τα συνηθέστερα απολυμαντικά μέσα για τη διατήρηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, αφού εξουδετερώνουν αποτελεσματικά όλους τους παθογόνους οργανισμούς, όπως βακτηρίδια, κολοβακτηρίδια, ιούς, κ.λπ. που μπορεί να βρίσκονται στο νερό της πισίνας. Ωστόσο, η ανάμειξή τους με οξέα, προϊόντα που περιέχουν αμμωνία ή άλλες ασύμβατες χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις και να οδηγήσει στην παραγωγή τοξικών αερίων, συμπεριλαμβανομένου του αερίου χλωρίου.

«Το αέριο χλώριο είναι ιδιαίτερα τοξικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, των οφθαλμών και του δέρματος, σημειώνει το ΤΕΕ. Σε υψηλές συγκεντρώσεις, η έκθεση σε αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή ακόμη και να αποβεί μοιραία», σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Οι εργαζόμενοι και οι χρήστες οφείλουν να μελετούν προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες και στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) πριν από τη χρήση των προϊόντων.

Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ υπογραμμίζει ότι τα χημικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλους, ασφαλείς και καλά αεριζόμενους χώρους, να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία, να φυλάσσονται χωριστά από ασύμβατα προϊόντα, να μην μεταφέρονται σε μη επισημασμένα δοχεία και να χρησιμοποιούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, σε χώρους εργασίας όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις με κολυμβητικές δεξαμενές, όπου οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης εκτελούνται από εργαζόμενους, ο εργοδότης οφείλει να διενεργεί εκ των προτέρων γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και άλλων επικίνδυνων συμβάντων, αναφέρει το ΤΕΕ, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, με βάση τις πληροφορίες για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και μειγμάτων που περιλαμβάνονται στα ΔΔΑ των χρησιμοποιούμενων προϊόντων.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι οι εργοδότες οφείλουν επίσης να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση, παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπάρχουν διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, όπως κατάλληλο σχέδιο εκκένωσης, συστήματα ανίχνευσης καπνού και έκλυσης χημικών ουσιών και προσωπικό που να έχει καταρτιστεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και διατίθενται επαρκή μέσα πρώτων βοηθειών και υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συστήνει όπως η διαχείριση, η αποθήκευση και η χρήση χημικών προϊόντων για τις κολυμβητικές δεξαμενές ανατίθενται σε κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα πρόσωπα και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν πιστά τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα και να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού.

Για υποβοήθηση των εργοδοτών στην ετοιμασία της αναγκαίας εκτίμησης κινδύνων υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εργαλείο (OiRA) για τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες: https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_sector%5B219%5D=219&sort=date

Πηγή: ΚΥΠΕ