Διυπηρεσιακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Τμήμα Δασών με κύριο θέμα την παρουσία αδέσποτων και ανεξέλεγκτων σκύλων στο Κρατικό Δάσος Πάφου με στόχο οποιαδήποτε λύση να διασφαλίζει την ευημερία των ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και η διαμόρφωση σαφούς πλαισίου διαχείρισης των σχετικών περιστατικών, με βάση τη νομοθεσία και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση, το ζήτημα αφορά την προστασία της άγριας πανίδας, την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, τη δημόσια υγεία, καθώς και την ευημερία των ίδιων των ζώων.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εξετάζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και αφορά συγκεκριμένα περιστατικά, στα οποία τεκμηριώνεται άμεσος κίνδυνος», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε λύση υιοθετηθεί θα είναι σύμφωνη με τη νομιμότητα, θα διασφαλίζει την ευημερία των ζώων και θα προκύψει μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών».

Το Τμήμα Δασών αναφέρει επίσης ότι «θα συνεχίσει να ενεργεί με σεβασμό προς την ευημερία των ζώων και με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ