Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πλούταρχος Γεωργιάδης, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί προβληματικών ωραρίων λειτουργίας των φαρμακείων, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους πολίτες και ότι, όπου διαπιστώνονται πραγματικές ανάγκες, ο Σύλλογος είναι έτοιμος να εξετάσει λύσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε πρόσφατο δημοσίευμα ως προσωπική τοποθέτηση που, όπως είπε, δημιούργησε αχρείαστες αμφιβολίες γύρω από το θέμα των ωραρίων.

Όπως εξήγησε, το ισχύον ωράριο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου με ποσοστό 87% και προβλέπει λειτουργία εφημερευόντων φαρμακείων μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ μετά την ώρα αυτή υπάρχει φαρμακοποιός σε ετοιμότητα (on-call), ο οποίος μπορεί να μεταβεί στο φαρμακείο μέσα σε περίπου 10 λεπτά όταν πρόκειται για επείγον περιστατικό.

Απάντηση για Πύργο Τηλλυρίας

Αναφερόμενος σε παράπονα για απομακρυσμένες περιοχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου διέψευσε αναφορές ότι ο Πύργος Τηλλυρίας δεν εξυπηρετείται, σημειώνοντας ότι εδώ και δύο χρόνια λειτουργούν δύο ιδιωτικά φαρμακεία στην περιοχή, ενώ από πέρσι λειτουργεί εφημερεύον φαρμακείο και στην Πόλη Χρυσοχούς.

Τόνισε παράλληλα ότι, εφόσον υποβληθούν επίσημα αιτήματα από κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ο Σύλλογος είναι πρόθυμος να τα εξετάσει και να αναζητήσει λύσεις.

«Οι καταγγελίες να γίνονται επίσημα»

Σε σχέση με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εφημερεύοντα φαρμακεία που δεν απαντούν ή δεν εξυπηρετούν πολίτες, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι κάθε επίσημη καταγγελία διερευνάται.

Κάλεσε τους πολίτες να απευθύνονται στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Περίπου 700 φαρμακεία σε όλη την Κύπρο

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα λειτουργούν περίπου 700 φαρμακεία παγκύπρια, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν αρκετά φαρμακεία σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Υπογράμμισε επίσης ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία λειτουργούν με ασθενοκεντρική φιλοσοφία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπορικές επιχειρήσεις ή καταστήματα λιανικής.

Τι ισχύει μετά τις 11 το βράδυ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου διευκρίνισε ότι ο εφημερεύων φαρμακοποιός καλείται να ανοίξει το φαρμακείο μετά τις 11 μ.μ. μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν ασθενής εξέρχεται από Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ή διαθέτει άμεση ιατρική συνταγή.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να μην αφήνουν την εκτέλεση μιας συνταγής μέχρι αργά τη νύχτα όταν αυτή έχει εκδοθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία.

Τέλος, αναφερόμενος στις τουριστικές περιοχές, επισήμανε ότι η Κύπρος διαθέτει εποχικά φαρμακεία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές δεν εφαρμόζονται σε πολλές άλλες δημοφιλείς τουριστικές πόλεις του εξωτερικού.



