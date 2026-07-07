Στη σύλληψη εννέα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, μετά από τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, κλεπταποδοχή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 602 οδηγοί και 139 επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 249 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 92 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 4 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 58 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους δεν προέκυψε οποιαδήποτε καταγγελία, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα.

"Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης", αναφέρει η Αστυνομία.