Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε εμπρόθεσμα και με τεκμηρίωση τις θέσεις της για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες στις αερομεταφορές, απαντώντας στην ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για το θέμα της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι σε ένα ζήτημα εθνικής σημασίας, όπως η αεροπορική συνδεσιμότητα ενός νησιωτικού κράτους, «δεν περισσεύει χώρος για κομματική αντιπαράθεση», σημειώνοντας ότι σημασία έχουν τα γεγονότα.

Όπως αναφέρει, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε, εντός της προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης που έληγε στις 11 Ιουνίου 2026, τεκμηριωμένη θέση με έξι συγκεκριμένες εισηγήσεις για την προστασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι τα ερωτήματα που διατυπώνει σήμερα ο ΔΗΣΥ για το κατά πόσο οι θέσεις κατατέθηκαν έγκαιρα, ήταν τεκμηριωμένες και αξιοποιούν τις ευρωπαϊκές συμμαχίες, έχουν ήδη απαντηθεί δημόσια και αναλυτικά από την Κυβέρνηση από τις 5 Ιουλίου.

Παράλληλα, χαιρετίζει την εγγραφή του θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η Βουλή δικαιούται να ζητά ενημέρωση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ότι η Κυβέρνηση θα παράσχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση. Σημειώνει ακόμη ότι οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ήδη κατατεθεί και δημοσιοποιηθεί, γεγονός που, όπως αναφέρει, θα επιτρέψει μια ουσιαστική συζήτηση στη βάση συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων δεδομένων.

Καταληκτικά, το Υπουργείο αναφέρει ότι συμφωνεί με τη θέση του ΔΗΣΥ πως η αεροπορική συνδεσιμότητα δεν αποτελεί κομματικό ζήτημα και τονίζει ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας «σε κάθε ευρωπαϊκό βήμα», καλωσορίζοντας κάθε καλόπιστη συμβολή που επικεντρώνεται στην ουσία του ζητήματος.

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Πηγή: ΚΥΠΕ