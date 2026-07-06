Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας εντός των ορίων της κοινότητας Παρεκκλησιάς, στην επαρχία Λεμεσού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

«Λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20 προτού επεκταθεί, καίοντας μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Στυλιανού: «Με διπολική διαταραχή η μητέρα - Πλημμελής η νηπιαγωγός»

Πηγή: ΚΥΠΕ