Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ούτε έχει προκηρυχθεί διαδικασία για την παραχώρηση νέων αδειών αστικών ταξί, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αδειών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την έκδοση νέων αδειών θα εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας που βρίσκεται υπό επεξεργασία».

«Εάν και εφόσον ληφθεί απόφαση για παραχώρηση νέων αδειών αστικών ταξί, αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής μεταρρύθμισης, στη βάση αντικειμενικών, διαφανών και τεκμηριωμένων κριτηρίων», προστίθεται.

Τέλος, η Αρχή Αδειών καλεί το κοινό «να ενημερώνεται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις της και να μην εξάγει συμπεράσματα από πληροφορίες που δεν αντανακλούν τις αποφάσεις ή τις προθέσεις της».

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Πηγή: ΚΥΠΕ