Διατάγματα κράτησης για περίοδο 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου κατά τριών υπόπτων, ηλικίας 18 ετών, σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κατά 47χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ύποπτοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριας σωματικής βλάβης και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση σε σχέση με τη υπόθεση τα ξημερώματα.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.