Ένα μήνυμα από γυναίκα που, όπως κατήγγειλε, δέχεται απειλές από τον πρώην σύζυγό της και φοβάται για την ασφάλειά της, έλαβε το πρωί της Τετάρτης μέσω Messenger ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Αποκαλύπτοντας το περιστατικό ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο υπουργός ανέφερε ότι διαβίβασε άμεσα την πληροφορία στην Αστυνομία, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα αυτό για να υπογραμμίσει την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των αρμόδιων αρχών από την πρώτη στιγμή που λαμβάνεται μια καταγγελία έμφυλης βίας.

Από το 2021 μέχρι το α' εξάμηνο του 2026 καταγγέλθηκαν στην αστυνομία συνολικά 18.409 υποθέσεις βίας σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της βουλής ο αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης.

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